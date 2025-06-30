دبي تبدأ تطبيق الدوام الصيفي للجهات الحكومية اعتباراً من الغد

تبدأ الجهات الحكومية في إمارة دبي اعتباراً من الغد وحتى 12 سبتمبر 2025 بتطبيق الدوام الصيفي لموظفيها، وفقاً لمبادرة «صيفنا مرن»، التي عممتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه التطبيق التجريبي للمبادرة خلال صيف عام 2024.

وتمنح المبادرة الجهات الحكومية مرونة في تقسيم موظفيها إلى مجموعتين بحسب احتياج كل جهة، حيث تقدم الأولى خدماتها على امتداد (8) ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة لهذه الفئة، والثانية تعمل بمعدل (7) ساعات من الاثنين إلى الخميس، و(4.30) ساعات يوم الجمعة، وذلك لضمان تقديم الخدمات 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 إلى 3:30، ويوم الجمعة من الساعة 7:30 إلى الساعة 12 ظهراً.

تطبيق تجريبي

وجاء تعميم المبادرة على الجهات الحكومية بعد النجاح اللافت الذي حققه التطبيق التجريبي للمبادرة خلال صيف عام 2024، حيث أظهرت نتائج التطبيق التجريبي للمبادرة على 21 جهة حكومية عام 2024 زيادة الإنتاجية وتحسين جودة بيئة العمل، وارتفاع مستويات رضا وسعادة الموظفين إلى نسبة ناهزت 98 %، في حين أظهرت نتائج برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز تحسناً ملحوظاً في أداء تلك الجهات.

وتعكس مبادرة «صيفنا مرن» حرص حكومة دبي على تهيئة أفضل الظروف المُحفّزة على العمل والإنتاج، بما للمبادرة من قيمة في منح الموظف الحكومي مزيداً من المرونة والقدرة على الموازنة بين المهام الوظيفية والحياة الشخصية، وترك أثر إيجابي على جودة وكفاءة الخدمات المُقدّمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة.

وتتماشى المبادرة هذا العام مع مستهدفات «عام المجتمع»، كونها ترمي إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، من خلال توفير بيئة عمل مرنة وداعمة تسهم في تعزيز مستوى الرضا والإنتاجية بين موظفي حكومة دبي وأُسرِهم، ما يدعم الترابط بين أعضاء الأسرة الواحدة التي تمثل نواة المجتمع.