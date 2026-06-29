10.2 مليارات درهم تسويات محاكم دبي خلال 2025

سيف السويدي: 2025 عزز كفاءة القضاء ورسخ التحول الرقمي وثقة المتعاملين

بلغت قيمة التسويات الودية في محاكم دبي خلال عام 2025 نحو 10.2 مليارات درهم، توزعت بين 5.3 مليارات درهم لتسوية قضايا التركات، و4.9 مليارات درهم للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية،.

إضافة إلى 32 مليون درهم لتسويات دعاوى الأسرة والتنفيذ، و13 مليون درهم لتسويات محاكم الخير. كما أنجزت المحاكم نحو 1.7 مليون طلب ذكي خلال العام، في مؤشر يعكس حجم الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية.

وسجلت محاكم دبي أداءً قضائياً لافتاً خلال عام 2025، مدفوعة بتطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز كفاءة الإجراءات، حيث ارتفع إجمالي الدعاوى المدنية المنجزة بنسبة 18.8%، فيما حققت الدعاوى الجزائية المنجزة نمواً بنسبة 31.7% مقارنة بالفترة السابقة.

كما نجحت المحاكم الاستئنافية في تقليص متوسط مدة الفصل في القضايا من أول جلسة ليصل إلى 62.2 يوماً ضمن إطار التقاضي الرقمي المعتمد.

وبلغت نسبة الفصل في القضايا 94.53%، في حين عقدت محاكم دبي 24,507 جلسات عن بُعد، ما يعكس اكتمال البنية الرقمية وتكامل الخدمات القضائية الإلكترونية بشكل كامل.

وفي السياق ذاته، تم إنجاز 64,329 ملف تنفيذ خلال العام، فيما بلغ عدد الدعاوى الجزائية المنجزة 52,576 دعوى من أصل 62,384 دعوى واردة، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل وسرعة الاستجابة للمتغيرات.

كما أصدرت المحاكم أحكام تسوية إلكترونية في 21,121 دعوى، في خطوة تؤكد توجهها نحو تعزيز الحلول البديلة لتسوية المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم التقليدية، إلى جانب استفادة 8,511 شخصاً من المبادرات والفعاليات المجتمعية التي أطلقتها المحاكم خلال العام. وعلى صعيد رضا المتعاملين، حافظت محاكم دبي على مستويات مرتفعة من الرضا العام.

حيث بلغت نسبة الرضا عن الخدمات الإلكترونية والرقمية 95%، في حين وصلت نسبة سعادة المتعاملين إلى 99%، ما يعكس جودة التجربة وسهولة الوصول إلى الخدمات العدلية.

وفي إطار التميز المؤسسي، أضافت محاكم دبي خلال عام 2025 عشر جوائز محلية ودولية إلى سجل إنجازاتها، من بينها جوائز «ستيفي» العالمية و«جائزة الملك للإبداع»، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي عززت منظومة العمل القضائي، أبرزها برنامج «صنّاع في العدالة» ومركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين، إضافة إلى تطوير الخطة الاستراتيجية 2025 – 2029 بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة القضائية، من خلال التركيز على رفع كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى بناء منظومة قضائية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة.

وأشار إلى أن التقنيات الحديثة لعبت دوراً محورياً في تسريع الإجراءات وتبسيطها، بما انعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين، وساهم في تعزيز التكامل بين مختلف مكونات العمل القضائي، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية والموثوقية وتعزيز الثقة في النظام القضائي.

وأوضح أن هذه الجهود أسهمت في إطلاق مبادرات نوعية رفعت كفاءة تسوية المنازعات، وسرّعت وتيرة الإنجاز، بالتوازي مع الاستثمار في تطوير الكوادر القضائية والإدارية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي لضمان استدامة التطوير.



