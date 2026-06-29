10.2 مليارات درهم تسويات محاكم دبي خلال 2025

سيف السويدي: 2025 عزز كفاءة القضاء ورسخ التحول الرقمي وثقة المتعاملين
إضافة إلى 32 مليون درهم لتسويات دعاوى الأسرة والتنفيذ، و13 مليون درهم لتسويات محاكم الخير. كما أنجزت المحاكم نحو 1.7 مليون طلب ذكي خلال العام، في مؤشر يعكس حجم الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية.
كما نجحت المحاكم الاستئنافية في تقليص متوسط مدة الفصل في القضايا من أول جلسة ليصل إلى 62.2 يوماً ضمن إطار التقاضي الرقمي المعتمد.
وبلغت نسبة الفصل في القضايا 94.53%، في حين عقدت محاكم دبي 24,507 جلسات عن بُعد، ما يعكس اكتمال البنية الرقمية وتكامل الخدمات القضائية الإلكترونية بشكل كامل.
وفي السياق ذاته، تم إنجاز 64,329 ملف تنفيذ خلال العام، فيما بلغ عدد الدعاوى الجزائية المنجزة 52,576 دعوى من أصل 62,384 دعوى واردة، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل وسرعة الاستجابة للمتغيرات.
حيث بلغت نسبة الرضا عن الخدمات الإلكترونية والرقمية 95%، في حين وصلت نسبة سعادة المتعاملين إلى 99%، ما يعكس جودة التجربة وسهولة الوصول إلى الخدمات العدلية.
وفي إطار التميز المؤسسي، أضافت محاكم دبي خلال عام 2025 عشر جوائز محلية ودولية إلى سجل إنجازاتها، من بينها جوائز «ستيفي» العالمية و«جائزة الملك للإبداع»، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي عززت منظومة العمل القضائي، أبرزها برنامج «صنّاع في العدالة» ومركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين، إضافة إلى تطوير الخطة الاستراتيجية 2025 – 2029 بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن هذه الجهود أسهمت في إطلاق مبادرات نوعية رفعت كفاءة تسوية المنازعات، وسرّعت وتيرة الإنجاز، بالتوازي مع الاستثمار في تطوير الكوادر القضائية والإدارية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي لضمان استدامة التطوير.