«الوطني» يكرم «البيان » ويشيد بمهنيتها

كرّم الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، صحيفة «البيان» تقديراً لدورها الإعلامي المتميز في تغطية أعمال المجلس الوطني الاتحادي، ونقل مجريات جلساته ومناقشاته بكل مهنية وشفافية ودقة، بما يعكس رسالة الإعلام الوطني في دعم الوعي المجتمعي وتعزيز التواصل بين المجلس والمجتمع.

وجرى التكريم خلال لقاء حضره عدد من مسؤولي الأمانة العامة للمجلس في لفتة تعكس تقدير المجلس للدور الذي تضطلع به الصحيفة في مواكبة أعمال المجلس.

وأكد الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي أن صحيفة «البيان» تُعد من أبرز المؤسسات الإعلامية الوطنية التي واكبت مسيرة المجلس على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في نقل مناقشات الجلسات وقرارات المجلس وتوصياته إلى الرأي العام بمستوى عالٍ من الاحترافية والموضوعية.

وأشار إلى أن التغطية الإعلامية المهنية تمثل شريكاً أساسياً في تعزيز الوعي البرلماني، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وإطلاع أفراد المجتمع على القضايا الوطنية التي يناقشها المجلس، بما يسهم في تعزيز جسور التواصل بين المجلس والمواطنين والمقيمين.

وأشاد النعيمي بما تتميز به «البيان» من التزام بالدقة في نقل مجريات الجلسات، والحرص على عرض مختلف الآراء والمداخلات بكل شفافية، مؤكداً أن الإعلام الوطني المسؤول يؤدي دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية، وترسيخ قيم المصداقية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.