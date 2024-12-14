8581 من أصحاب الهمم في دبي يحظون بخدمات متطورة

أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن إجمالي عدد أصحاب الهمم المسجلين حسب نوع الإعاقة والجنس والجنسية في إمارة دبي لعام 2023 يبلغ 8581، بينهم 3159 مواطناً ومواطنة و5422 من غير المواطنين.

وشملت البيانات تسعة أنواع من الإعاقات التي يعانيها أصحاب الهمم، الإعاقات الذهنية، اضطراب التواصل، التوحد، الإعاقات السمعية والبصرية، الإعاقات المتعددة، الإعاقات النفسية، اضطراب قصور الانتباه، النشاط الزائد.

كما أظهرت البيانات أن عدد الإعاقات الجسدية تتصدر قائمة الإعاقات بواقع 2611 إعاقة يليها التوحد، والتي يبلغ عددها 2098 حالة، ثم الإعاقات الذهنية بواقع 1973 إعاقة تليها الإعاقة السمعية بإجمالي 793 إعاقة، ثم الإعاقات المتعددة بواقع 730 إعاقة يليها الإعاقات البصرية بواقع 241 إعاقة.

وسجلت الإعاقات النفسية 93 حالة، فيما سجلت اضطرابات قصور الانتباه مع النشاط الزائد 33 حالة، وأخيراً اضطرابات التواصل بواقع تسع حالات.

وتعتبر حكومة دبي نموذجاً ملهماً في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال مبادرات متعددة وشاملة وباقة خدمات متطورة من أبرزها تطوير البنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى المرافق العامة، وتوجيهات القيادة الرشيدة، بزيادة مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم العام الماضي إلى 70 مليون درهم، بهدف إطار استراتيجية إمارة دبي لدمج وتمكين أصحاب الهمم، وحرصها على منحهم الاستقرار والدعم الشامل بما يضمن تعزيز دورهم وإسهامهم في مسيرة التنمية باعتبارهم شركاء فاعلين في العطاء للوطن.

وتعمل دبي على توفير الدعم الكامل لأصحاب الهمم، عبر مجموعة من البرامج والسياسات التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع على النحو الأمثل، كشركاء فاعلين في مسيرة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال العمل ضمن إطار موحّد يعزز فاعلية البرامج والمبادرات القائمة، ويسهم في استحداث المشاريع الجديدة، وفق رؤية واضحة، تستهدف زيادة مشاركة وإدماج هذه الفئة المجتمعية المهمة ودعمها بالكامل.