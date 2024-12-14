انطلاق مخيم المرموم الكشفي في دبي بمشاركة 17 دولة

انطلقت أمس فعاليات مخيم المرموم الكشفي البيئي في دبي ويستمر المخيم حتى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة 600 كشاف وقائد من 17 دولة عربية ودولية، ويهدف إلى تعزيز قيم الاستدامة البيئية وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، من خلال مجموعة من الأنشطة وورش العمل المتنوعة، تحت شعار «الكشافة قادة الغد وصناع المستقبل».

وأكد الدكتور سالم الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، أهمية المخيم في تطوير مهارات المشاركين من خلال ورش العمل والأنشطة المتنوعة التي ستقدم في المخيم، وسيكتسب المشاركون مهارات قيادية وبيئية تساعدهم على التعامل مع التحديات العالمية التي نواجهها في المستقبل.

علاقات قوية

وقال خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات وقائد عام المخيم: «فخورون بمشاركة 17 دولة عربية ودولية في هذا المخيم، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الفعالية في تعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة وبناء علاقات قوية بين الشباب المشاركين».

وبدوره، أكد اللواء عبدالرحمن رفيع، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الإمارات، أن المخيم يعتمد على تعاون فعال مع الشركاء المحليين لتقديم أفضل الأنشطة التدريبية للمشاركين. وقال: «ممتنون لشركائنا الذين يقدمون 17 ورشة تدريبية و5 زيارات خارجية للمشاركين».