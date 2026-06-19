افتتاح جسر "دبي هاربر" أمام الحركة المرورية

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جسراً جديداً يربط مباشرة بين شارع الشيخ زايد ومنطقة دبي هاربر، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الوصول إلى واحدة من أبرز الوجهات البحرية والسياحية والسكنية في الإمارة.

ويمتد الجسر الجديد بطول 1500 متر، وبسعة مسارين في كل اتجاه، ويشكل مدخلاً مباشراً إلى منطقة دبي هاربر من شارع الشيخ زايد، حيث يبدأ من التقاطع الخامس بالقرب من الجامعة الأمريكية في دبي، مروراً بتقاطع شارع النسيم مع شارع الفلك، ثم فوق تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصولاً إلى شارع دبي هاربر، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجسر نحو 6000 مركبة في الساعة بالاتجاهين، ما يجعله أحد المشاريع المرورية المهمة التي تسهم في استيعاب النمو المتزايد في الحركة المرورية بالمنطقة، وسيسهم في خفض زمن الرحلة من شارع الشيخ زايد إلى دبي هاربر بنسبة تصل إلى 75%، ليتراجع من نحو 12 دقيقة إلى 3 دقائق فقط.

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يجسد المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم تنفيذه بالتنسيق مع شركة شمال القابضة، بما يعزز مواءمة مشاريع الطرق والنقل مع الخطط التطويرية للمناطق الجديدة والواجهات البحرية في الإمارة، ويعكس هذا التعاون حرص دبي على تطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية تدعم النمو الاقتصادي والعقاري والسياحي، وتواكب الطلب المتزايد على خدمات النقل والتنقل.

ومن المتوقع أن يسهم الجسر الجديد في تسهيل الرحلات اليومية من وإلى دبي هاربر، وتعزيز الربط المباشر مع شبكة الطرق الرئيسية في الإمارة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على السكان والزوار ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة، كما سيدعم الجاذبية الاستثمارية للوجهة التي تعد واحدة من أبرز المشاريع البحرية في المنطقة.

وتنفرد دبي هاربر بموقع استراتيجي مميز بين جزيرتي «بلوواترز» و«نخلة جميرا»، وعلى مقربة من عدد من أشهر معالم دبي السياحية، وفي مقدمتها برج العرب، وتضم الوجهة أكبر مرسى لليخوت في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مجموعة متنوعة من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية، وتشهد المنطقة حالياً تنفيذ مشروع تطويري يمتد على مسافة 1.5 كيلومتر، يضم مجمعاً سكنياً متكاملاً يحتوي على 24 برجاً سكنياً ونحو 7500 شقة، ما يعزز الحاجة إلى بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب النمو المتوقع في أعداد السكان والزوار خلال السنوات المقبلة.