66.99 مليون متر مكعب وفورات «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» بدبي

حققت خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، التي تعد إحدى أبرز الأدوات الرقمية التي تساعد المتعاملين على الكشف المبكر عن تسريبات المياه ومعالجتها بسرعة، منذ أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي في شهر يوليو عام 2018 حتى اليوم، أكثر من 66 مليوناً و989 ألف متر مكعب.

تعكس هذه الأرقام جهود الهيئة في تنفيذ خطط استباقية للحد من الإسراف في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتترجم هذه الوفورات فعالية المبادرة ونجاحها في خفض الهدر وحماية الموارد.

وتوفر الهيئة خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، التي تندرج ضمن مبادرة الاستجابة الذكية، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل، في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، ليقوم بدوره بأعمال الصيانة اللازمة.

وتعد «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، إحدى مبادرات «كهرباء دبي» التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة واستدامة في العالم، حيث تحرص الهيئة على تبنّي استراتيجية متكاملة لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة واعٍ ومستدام، والمحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، ورفع وعيهم بسبل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه.

كما توفر الهيئة أداة «تقييم الاستهلاك»، إذ تقدم للمتعاملين استبانة عن استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتيح لهم تقييم استهلاكهم. وبعد استكمال التقييم، يتلقى المتعاملون تقريراً تفصيلياً عن استهلاكهم.