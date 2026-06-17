بلدية دبي تدعو لعدم ترك المركبات مهملة فترات طويلة

أكدت بلدية دبي على أهمية تعزيز التعاون المجتمعي للحد من ظاهرة المركبات المهملة، داعيةً السكان وملاك المركبات إلـى عدم ترك مركباتهم لفترات طويلة دون متابعة أو صيانة، لا سيما خلال الإجازات الصيفية والعطلات السنوية، وطالبت البلدية أفراد المجتمع الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة التي تُسهم في الحفاظ على المشهد الحضري وجمالية المدينة، وكذلك المحافظة على مركباتهم بطريقة لا تُشوّه المظهر العام، ومنها: تنظيف المركبة بشكل مستمر لتفادي تراكم الأتربة، وتغطية المركبة بغطاء مناسب يحميها من الغبار والعوامل الجوية. كذلك ركن المركبة في أماكن مخصصة وآمنة، وتجنّب تركها في الساحات المهجورة أو المناطق الرملية التي تُسرّع من اتساخها وتشويه المنظر العام، وفي حال السفر خارج الدولة، يُنصح بإبلاغ أحد أفراد العائلة أو الجيران لمتابعة وضع المركبة خلال فترة الغياب الطويلة، سواء خارج الإمارة أو الدولة، كما يمكن الاستفادة من خدمات شركات متخصصة تقدم برامج العناية بالمركبات، كالغسيل والصيانة الدورية أثناء السفر.

وأوضحت بلدية دبي أن أصحاب المركبات يُمنحون مهلة كافية بعد توجيه الإنذار لتصحيح أوضاع مركباتهم قبل اتخاذ إجراءات الحجز أو الإزالة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وشددت على أن الحفاظ على نظافة دبـي وجمالها مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، تتطلب وعياً والتزاماً جماعياً يعكسان ثقافة المجتمع وحرصـه على دعم مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الحضارية للإمارة، ولتعزيز هذا الدور المجتمعي.

وتحرص البلدية على تنظيم برامـج توعية للحد من سلوك ترك المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة بصورة مشوهه للمظهر الحضاري، والتي تشتمل على العديد مــن الفعاليات مثل برامج ميدانية مشتركة مـع الشركاء الاستراتيجيين لرصد وإزالة المركبات والمعدات المهملة في المناطق الصناعية والاستثمارية ومراكز فحص وتسجيل المركبات، بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية الإلكترونية، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأضرار المركبات المهملة.