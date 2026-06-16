الإعلام العالمي: مطار آل مكتوم مشروع القرن في صناعة الطيران

يشكل مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي واحداً من أكثر مشاريع البنية التحتية جرأة وطموحاً في العالم، ليس فقط بسبب حجمه الهائل أو كلفته الاستثمارية الضخمة، وإنما لأنه يعكس رؤية استراتيجية تستهدف إعادة رسم خريطة الطيران العالمية خلال العقود المقبلة.

ومنذ الإعلان عن المخطط الجديد للمطار، سارعت الصحف ووكالات الأنباء العالمية إلى تسليط الضوء على المشروع، معتبرة أنه يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ النقل الجوي العالمي.

ففي وقت تعاني فيه مطارات دولية كبرى من محدودية المساحات التشغيلية وصعوبة التوسع لمواكبة الطلب المتزايد على السفر، اختارت دبي الاستثمار مبكراً في المستقبل، عبر مشروع وصفته وسائل إعلام دولية بأنه «رهان محسوب على استمرار نمو حركة الطيران العالمية».

ورأت وكالة «رويترز» أن هذه الخطوة تؤكد ثقة دبي بقدرة قطاع الطيران على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن مطار آل مكتوم سيستوعب في المستقبل جميع العمليات التشغيلية لمطار دبي الدولي، بما في ذلك رحلات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ليصبح القلب النابض لحركة الطيران في الإمارة.

وأضافت الوكالة أن المشروع لا يهدف فقط إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، بل إلى بناء منظومة متكاملة قادرة على خدمة الأجيال القادمة، في وقت تتوقع فيه المؤسسات الدولية ارتفاع أعداد المسافرين حول العالم إلى مستويات غير مسبوقة خلال العقود المقبلة.

بوابة عالمية للمستقبل

أما شبكة «سي إن إن»، فقد اعتبرت أن دبي لا تبني مطاراً جديداً فحسب، بل تشيد «بوابة عالمية للمستقبل»، مشيرة إلى أن الإمارة اعتادت التفكير خارج الأطر التقليدية، بدءاً من إنشاء أطول برج في العالم، وصولاً إلى تطوير واحد من أكثر المطارات الدولية ازدحاماً، وها هي اليوم تخطط لتأسيس أكبر مركز للنقل الجوي على مستوى العالم.

ولفتت الشبكة إلى أن الأرقام المرتبطة بالمشروع تعكس حجماً استثنائياً؛ إذ إن الطاقة الاستيعابية المخطط لها تتجاوز بأضعاف قدرات العديد من المطارات العالمية الكبرى، ما يعزز موقع دبي كمحطة رئيسة تربط بين قارات العالم الثلاث: آسيا وأوروبا وأفريقيا.

أبعاد اقتصادية

من جانبها، ركزت منصة «سكيفت» المتخصصة في صناعة السفر والسياحة على الأبعاد الاقتصادية للمشروع، معتبرة أن توسعة مطار آل مكتوم تمثل استجابة طبيعية للنمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران في دبي.

وأشارت إلى أن مطار دبي الدولي يواصل تسجيل مستويات قياسية في أعداد المسافرين، الأمر الذي يجعل من الضروري توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب الطلب المستقبلي.

وأكدت المنصة أن المشروع الجديد لن يسهم فقط في تعزيز حركة المسافرين، بل سيدعم أيضاً قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي والإقليمي.

محرك رئيسي للتنمية

ورأت تقارير اقتصادية أن مطار آل مكتوم سيكون محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية في منطقة دبي الجنوب، حيث من المتوقع أن يسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات النقل والتخزين والخدمات المساندة.

كما ركزت التغطيات العالمية على أن المشروع يتجاوز مفهوم «المطار التقليدي»، إذ يجري تطويره وفق رؤية تقوم على إنشاء مدينة طيران متكاملة تضم مناطق لوجستية وتجارية وصناعية وسكنية، بما يحول المنطقة المحيطة به إلى مركز اقتصادي متكامل قادر على جذب الشركات والاستثمارات العالمية.

مراكز متكاملة

وأشار خبراء إلى أن مستقبل المطارات لن يعتمد فقط على قدرتها على استقبال الطائرات، بل على دورها كمراكز اقتصادية متكاملة تقدم خدمات متعددة وتسهم في دفع عجلة التنمية.

وفي هذا السياق، اعتبروا أن دبي تسعى إلى تقديم نموذج جديد لمطارات المستقبل. وفي الوقت الذي تشهد فيه صناعة الطيران تحولات متسارعة مرتبطة بالتكنولوجيا والاستدامة والتحول الرقمي، سلطت بعض التقارير الضوء على فرص دمج أحدث التقنيات في المطار الجديد، بما يشمل أنظمة السفر الذكية، والحلول الرقمية المتقدمة، وتحسين تجربة المسافرين من لحظة الوصول وحتى الصعود إلى الطائرة.

ميزة تنافسية استثنائية

كما رأت صحف دولية أن المشروع يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للأعمال والسياحة، وخاصة في ظل موقعها الجغرافي الذي يمنحها ميزة تنافسية استثنائية، إذ يمكن الوصول من خلالها إلى معظم سكان العالم خلال رحلات جوية لا تتجاوز ثماني ساعات.

ولم تغفل التغطيات الدولية الإشارة إلى أن نجاح مطار دبي الدولي خلال العقود الماضية كان عاملاً أساسياً في اتخاذ قرار التوسع الكبير، بعدما تحول إلى أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، ورسخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للطيران والسفر.

وبينما لا يزال المشروع في مراحله التنفيذية الأولى، تتفق غالبية الصحف العالمية على أن مطار آل مكتوم ليس مجرد مشروع إنشائي ضخم، بل رؤية استراتيجية بعيدة المدى، ورسالة واضحة مفادها أن دبي لا تنتظر المستقبل، بل تعمل على صناعته.

ومع اكتمال مراحل تطويره خلال السنوات المقبلة، قد يصبح مطار آل مكتوم الدولي أحد أبرز الشواهد على قدرة المدن على التخطيط لعقود قادمة، مستندة إلى الابتكار والطموح والاستثمار في البنية التحتية.

وبين وصفه بأنه «أكبر مطار في العالم»، واعتباره «مدينة طيران متكاملة»، يبقى القاسم المشترك في نظرة الصحافة العالمية هو الإقرار بأن دبي تواصل ترسيخ مكانتها لاعباً رئيساً في صناعة الطيران الدولية، وأن مطار آل مكتوم قد يكون المشروع الذي يعيد رسم خريطة السفر الجوي في القرن الحالي.