الإعلام العالمي: مطار آل مكتوم مشروع القرن في صناعة الطيران

ومنذ الإعلان عن المخطط الجديد للمطار، سارعت الصحف ووكالات الأنباء العالمية إلى تسليط الضوء على المشروع، معتبرة أنه يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ النقل الجوي العالمي.
وأشارت الوكالة إلى أن مطار آل مكتوم سيستوعب في المستقبل جميع العمليات التشغيلية لمطار دبي الدولي، بما في ذلك رحلات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ليصبح القلب النابض لحركة الطيران في الإمارة.
بوابة عالمية للمستقبل
أبعاد اقتصادية
وأشارت إلى أن مطار دبي الدولي يواصل تسجيل مستويات قياسية في أعداد المسافرين، الأمر الذي يجعل من الضروري توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب الطلب المستقبلي.
وأكدت المنصة أن المشروع الجديد لن يسهم فقط في تعزيز حركة المسافرين، بل سيدعم أيضاً قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي والإقليمي.
محرك رئيسي للتنمية
كما ركزت التغطيات العالمية على أن المشروع يتجاوز مفهوم «المطار التقليدي»، إذ يجري تطويره وفق رؤية تقوم على إنشاء مدينة طيران متكاملة تضم مناطق لوجستية وتجارية وصناعية وسكنية، بما يحول المنطقة المحيطة به إلى مركز اقتصادي متكامل قادر على جذب الشركات والاستثمارات العالمية.
مراكز متكاملة
وفي هذا السياق، اعتبروا أن دبي تسعى إلى تقديم نموذج جديد لمطارات المستقبل. وفي الوقت الذي تشهد فيه صناعة الطيران تحولات متسارعة مرتبطة بالتكنولوجيا والاستدامة والتحول الرقمي، سلطت بعض التقارير الضوء على فرص دمج أحدث التقنيات في المطار الجديد، بما يشمل أنظمة السفر الذكية، والحلول الرقمية المتقدمة، وتحسين تجربة المسافرين من لحظة الوصول وحتى الصعود إلى الطائرة.
ميزة تنافسية استثنائية
ولم تغفل التغطيات الدولية الإشارة إلى أن نجاح مطار دبي الدولي خلال العقود الماضية كان عاملاً أساسياً في اتخاذ قرار التوسع الكبير، بعدما تحول إلى أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، ورسخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للطيران والسفر.
وبينما لا يزال المشروع في مراحله التنفيذية الأولى، تتفق غالبية الصحف العالمية على أن مطار آل مكتوم ليس مجرد مشروع إنشائي ضخم، بل رؤية استراتيجية بعيدة المدى، ورسالة واضحة مفادها أن دبي لا تنتظر المستقبل، بل تعمل على صناعته.
ومع اكتمال مراحل تطويره خلال السنوات المقبلة، قد يصبح مطار آل مكتوم الدولي أحد أبرز الشواهد على قدرة المدن على التخطيط لعقود قادمة، مستندة إلى الابتكار والطموح والاستثمار في البنية التحتية.
وبين وصفه بأنه «أكبر مطار في العالم»، واعتباره «مدينة طيران متكاملة»، يبقى القاسم المشترك في نظرة الصحافة العالمية هو الإقرار بأن دبي تواصل ترسيخ مكانتها لاعباً رئيساً في صناعة الطيران الدولية، وأن مطار آل مكتوم قد يكون المشروع الذي يعيد رسم خريطة السفر الجوي في القرن الحالي.