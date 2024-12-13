«شتا حتا» ينطلق اليوم بفعاليات متنوعة وعروض مبهرة

مواقف لخدمة الجمهور وضمان انسيابية الحركة المرورية

تنطلق، مساء اليوم، فعاليات مبادرة «شتا حتا»، ضمن حملة «وجهات دبي» التي أطلقها «براند دبي»؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. وتشمل المبادرة التي تستمر حتى 22 يناير المقبل خمسة مهرجانات، هي: مهرجان «شتانا في حتا» من تنظيم «براند دبي»، و«مهرجان ليالي حتا الثقافية» تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و«مهرجان عسل حتا»، و«مهرجان حتا الزراعي» من تنظيم بلدية دبي، ومهرجان حتا «DSF X» من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. وسيتضمن كل مهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة المنوعة.

120 ورشة

وتستهل مبادرة «شتا حتا» فعالياتها اليوم بانطلاق النسخة الثانية من مهرجان «شتانا في حتا» الذي سوف يعقد على مدار شهر، وسيتضمن 120 ورشة، إضافة إلى أكثر من 14 فعالية متنوعة، وأربع فعاليات مجتمعية مبتكرة، وسيتخلل الحدث ‏80 حلقة لبرامج تلفزيونية وفعاليات بالتعاون مع «دبي للإعلام»، ودوائر حكومية أخرى على مسرح «شتانا في حتا»، إضافة إلى متجر «براند دبي»، وعروض أضواء حتا الجبلية المبهرة، وسيشهد المهرجان مشاركة اثنين من المطاعم المعروفة في دبي، هما مطعم «سولت ومطعم سديم»، كما سيخصص المهرجان فعالية لكبار المواطنين، هي فعالية «المجلس» برعاية «كاميليشيس».

وتقام فعاليات مهرجان «شتانا في حتا» في منطقة بحيرة ليم الممتدة على مساحة 3 هكتارات وسط المنطقة الجبلية، حيث تتركز فعاليات المهرجان على طول البحيرة، ما يضفي بعداً جمالياً على فعاليات المهرجان الذي يتيح موقعه لاستيعاب أعداد كبيرة من الزوار، والتي تتوافد بكثرة على البحيرة، لا سيما في موسم الشتاء، وسيتضمن المهرجان طيفاً واسعاً من الفعاليات المدعومة بمرافق متميزة تمنح الزوار الفرصة للاستمتاع بتجربة لا تنسى وسط جبال حتا وطبيعتها الخلابة، حيث روعي في تلك الفعاليات أن تكون ملائمة لجميع أفراد الأسرة ولكل الفئات العمرية، حيث يجد الكبير والصغير الفرصة لإمضاء أوقات مميزة بصحبة الأهل والأصدقاء.

فعاليات رياضية

ويحظى زوار «شتانا في حتا» بالتعرف على 30 مشروعاً يديرها أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» إلى جانب فرصة تجربة العديد من الفعاليات الرياضية التي سوف ينظمها مجلس دبي الرياضي كمسيرات المشي في حتا وسباقات ورياضات الدراجات الهوائية والجبلية، وسباقات الجري للمسافات الطويلة، وفعاليات الهايكينغ (المسير الجبلي)، وسباقات التجديف الواقف والكاياك، ومسير المشي بين المزارع والأفلاج، وسباقات الموانع، كما سيحظى الزوار بفرص مشاهدة الألعاب النارية التي ستقام أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع طوال أيام المبادرة.

كما سيحظى الزوار بفرصة زيارة العديد من المعالم التاريخية المهمة التي تضمها حتا ومنها مسجد الشريعة، الواقع في منطقة الشريعة التراثية، وجرى تشييده منذ نحو 200 عام، وخضع لعمليات ترميم حديثاً في إطار جهود تطوير القدرات السياحية لمنطقة حتا، إلى جانب منطقة الشريعة التي تضم فلجاً تاريخياً يسمى فلج الشريعة يستخدم ماؤه في ري مزارع المنطقة وزيارة المناطق الخضراء التي تشكل عامل جذب مهماً في حتا ومنها مزرعة أشجار النخيل التي تقع على بعد مسافة قصيرة من القرية التراثية.

ويتاح لزوار المهرجان الوصول لموقع «شتا حتا» والتنقل بين فعالياته المختلفة عبر مركباتهم الخاصة أو من خلال منظومة التنقل الجماعي والمرن التي توفرها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث أتاحت الهيئة رحلات على خطوط «Hop On Hop Off «29 رحلة يومياً على أهم المعالم السياحية في منطقة حتا، إضافة إلى توفير خدمة حافلات (حتا إكسبرس) بمعدل 14 رحلة لزيارة حتا، تنطلق من دبي إلى حتا مباشرة، كما خصصت الهيئة ما يزيد على 1100 موقف لخدمة الجمهور، و17 حافلة للنقل الداخلي من المواقف لموقع الفعاليات، إضافة إلى حافلات نقل داخلي لنقل الزوار إلى أعلى منطقة سد حتا، فضلاً عن توفيرها فريق عمل لإدارة الحشود وضمان انسيابية الحركة المرورية طوال فترة المهرجان.

تأمين الفعاليات

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالوكالة، أن اللجنة أكملت كل استعداداتها لتأمين فعاليات «شتا حتا».

وقال إن منطقة حتا تعد من أبرز الوجهات السياحية في دبي، لما تتميز به من معالم سياحية متنوعة، وطقس رائع معظم فترات السنة، ومقومات بيئية وترفيهية بخدمات عالية الجودة، إضافة إلى ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية وإرث تاريخي، لذلك كان لا بد من الاستعداد وتنفيذ العديد من البرامج الأمنية والمرورية لتقديم خدمات مميزة لإسعاد المتعاملين في المنطقة السياحية.

وأوضح اللواء سيف المزروعي أن لجنة تأمين الفعاليات أنهت كل استعداداتها لتأمين فعاليات «شتا حتا» لتوفير الأمن والأمان للزوار على مدار الساعة، لإظهار المظهر المشرف الذي يليق بسمعة دبي ومكانتها، تأكيداً على ريادتها في استضافة وتنظيم الفعاليات.

خطة شاملة

وأوضح العميد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ، أن المركز أعد خطة تشمل تكثيف تواجد الدوريات الراجلة والدراجات الهوائية والنارية والسيارات والزوارق، بالقرب من بحيرة الليم، وسد حتا الكبير ووادي حتا هب، وقرية التراث، وغيرها من المناطق الأخرى، إلى جانب نشر دوريات فرق الأمن البحري والإنقاذ البحري للتأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة لمستخدمي الألعاب المائية والاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك لتعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع.

وأشار إلى أن الدوريات تمركزت للاستجابة للحالات الطارئة، مع توفير جميع معدات البحث والإنقاذ، وضمت مركبتي إنقاذ بحري، وزورقين، ودراجتين مائيتين، و4 دراجات هوائية، إضافة إلى غواصين منقذين، تتمثل مهامهم في التعامل مع الحوادث البحرية، والاستجابة وتقديم المساعدة لمرتادي السدود والوديان والبحيرة، وغيرها من المهام الأخرى، وكلها جاهزة لخدمة أفراد الجمهور وعلى مدار 24 ساعة.

فرقة الشجعان

وقال العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، أن المركز أكمل استعداداته لفعاليات «شتا حتا» بالتعاون مع الشركاء في منطقة الاختصاص.

وأشار إلى أن المركز أدى دوراً كبيراً في حفظ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص من خلال الانتشار الجيد للدوريات، إذ لم يسجل أي قضية مجهولة في المجالين الجنائي والمروري في الأعوام الماضية، وذلك نتيجة للبرامج الأمنية والمرورية التي يطبقها.

ولفت إلى استعداد «فرقة الشجعان» المتخصصة في الأمن السياحي، وهي مدربة للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية، وجاهزة للتعامل مع أي حوادث، ومزودة بكل الأدوات والتقنيات الحديثة.

وأوضح العميد مبارك الكتبي أن شرطة دبي أنشأت أخيراً مركز الشرطة الذكي «SPS» في منطقة حتا لتقديم أرقى الخدمات الشرطية الذكية والمبتكرة.