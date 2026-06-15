358 زيارة رقابية على 300 منشأة لألعاب الأطفال في دبي

نفذت فرق الرقابة في بلدية دبي منذ بداية العام الجاري 358 زيارة رقابية على أكثر من 300 منشأة، تقوم بتداول لعب الأطفال في الإمارة، وركزت هذه الجولات التفتيشية على التحقق من مطابقة لعب الأطفال للاشتراطات المعتمدة.

بالإضافة إلى الأصناف الأخرى من المنتجات الاستهلاكية مثل مستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية، التي قد تصاحب أو تصنف كلعبة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وقالت الدكتورة نسيم رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: «تتمثل آلية الرقابة في المنافذ بالتفتيش على الشحنات الواردة، والسماح فقط بتداول المنتجات المستوفية لمتطلبات الصحة والسلامة.

إضافة إلى التفتيش الدوري على المنشآت المرخصة في السوق المحلي ومنصات التداول الإلكترونية المرخصة أو المعرفة لدى الجهات، كما يتم دعم ذلك بالفحوصات المختبرية عند الحاجة، للتحقق من مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة، وبشهادات المطابقة الصادرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية».

وأضافت: «تم سحب 254 لعبة أطفال ضمن برنامج فحص العينات الدوري من الشحنات الواردة ومؤسسات السوق المحلي منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن بلدية دبي تلقت خلال هذه الفترة بلاغين فقط تتعلق بسلامة لعب الأطفال، وتم التعامل معها، وفق الإجراءات الرقابية المعتمدة، من خلال التحقق من البلاغات، والتفتيش على المنتجات أو المنشآت المعنية».