«محمد بن راشد للإسكان» تطلق مبادرة لتعزيز التحول المؤسسي وترسيخ ثقافة الابتكار

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مبادرة «رواد الإسكان»، بهدف إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة التحول المؤسسي وصناعة الابتكار المستدام في قطاع الإسكان، عبر تمكين وتأهيل قيادات الصف الثاني، وبناء كوادر تمتلك الرؤية والمرونة والقدرة على صناعة التغيير.

وأكد محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن المبادرة تمثل برنامجاً تدريبياً متكاملاً يستهدف تطوير قيادات الصف الثاني وإعداد قادة المستقبل، بما يعزز جاهزية المؤسسة للتحول المؤسسي ويرسخ ثقافة الابتكار، مشيراً إلى أنها تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الاستثمار بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة، وإعداد قيادات وطنية قادرة على استشراف المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص وإنجازات.

وأضاف أن البرنامج شارك فيه 15 قائداً من قيادات الصف الثاني، خاضوا تجربة تطويرية امتدت على مدار ستة أشهر، استهدفت تعزيز الجاهزية المستقبلية للإدارات، ورفع المرونة المؤسسية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي نحو بناء مؤسسات استباقية قادرة على مواكبة المتغيرات.

وأوضح أن البرنامج شمل 162 ساعة تدريبية لكل مشارك، بإجمالي 2430 ساعة من التعلم والتطبيق والمشاريع والأنشطة التفاعلية، من خلال مزيج يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والتحديات الواقعية المرتبطة ببيئة العمل، بما أسهم في تطوير الجوانب القيادية والإدارية والفنية والشخصية للمشاركين.

وأشار إلى أن المبادرة ارتبطت بشكل مباشر بالنتائج المؤسسية، حيث أسفرت عن تطوير ثلاثة مشاريع ابتكارية استراتيجية تمثل نماذج عملية للتحول في قطاع الإسكان، شملت مشروع «البناء الذكي الهجين» الذي يهدف إلى تسريع الإنجاز وتحسين جودة التنفيذ عبر تقنيات البناء الحديثة، ومشروع «الصيانة الذكية للمساكن» الذي ينقل الصيانة من النمط التقليدي إلى الصيانة الاستباقية المعتمدة على البيانات والتقنيات الذكية، إضافة إلى مشروع توظيف تقنيات الطائرات بدون طيار «الدرون» في متابعة المشاريع والتدقيق على الإنتاجية ورفع كفاءة الرقابة وتحسين جودة اتخاذ القرار.

ولفت إلى أن أثر البرنامج لم يقتصر على المشاركين، بل امتد إلى بيئة العمل المؤسسية، حيث أسهم في تعزيز ثقافة التعاون والابتكار بين الإدارات، وإطلاق أكثر من 20 نشاطاً ومبادرة معرفية وتطويرية شارك فيها الموظفون والقيادات، بهدف تحويل المعرفة إلى ممارسة والأفكار إلى نتائج ملموسة.

كما أطلقت المؤسسة ضمن البرنامج مبادرة «قهوة وكتاب»، التي اعتمدت على كتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تم استعراضه ومناقشته أسبوعياً داخل الإدارات، بما أسهم في تعزيز ثقافة التعلم المستمر ونشر المعرفة وخلق بيئة عمل إيجابية محفزة على المبادرة والمسؤولية.

وبيّن أن نتائج البرنامج عكست نجاحه في تحقيق أهدافه، حيث بلغت نسبة رضا المنتسبين 99.7 %، وحصل البرنامج على اعتماد عالمي، في حين نال المشاركون تسع شهادات محلية ودولية متخصصة، كما انعكس أثره في نحو 200 موظف ضمن الفرق التي يقودها المشاركون، ما عزز الأداء المؤسسي ورفع مستوى الجاهزية المستقبلية.