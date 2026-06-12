بلدية دبي: 11.2 ألف زيارة تفتيشية و1523 مخالفة بمواقع البناء في مايو الماضي

أعلنت بلدية دبي أن الفرق الرقابية لديها سجبت خلال شهر مايو الماضي 11 ألفاً و215 زيارة تفتيشية ميدانية على مواقع البناء قيد الإنشاء شملت مختلف المواقع، وذلك في إطار حرصها على الالتزام الصارم بالمعايير والاشتراطات الهندسية المعتمدة، لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة في المشاريع العمرانية، وذلك للتدقيق على جميع الأعمال والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، ما يعكس حرص البلدية على عدم التهاون في أي تفصيل يمس سلامة التنفيذ.

وقالت البلدية أن هذه الجولات الرقابة أسفرت عن رصد 1,523 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، واتخذت البلدية الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيالها.كما تم استلام 632 بلاغاً من الجمهور والمتعاملين، وتم التعامل معها بكفاءة عالية وسرعة استجابة قياسية، مما يعزز ثقافة الشراكة المجتمعية في الرقابة.

رقابة

وأوضحت بيانات البلدية أن أعمال الرقابة شملت نحو 44 مليون متر مربع من المشاريع قيد الإنشاء، في حين بلغت كمية الخرسانة الموردة لصب العناصر الأساسية 304,435.20 متراً مكعباً، وهذا يعكس جهود بلدية دبي المتواصلة في العمل الرقابي الذي تقوم به لضمان أن الخراسان وكل العناصر الإنشائية تتم وفق أعلى المعايير والاشتراطات الهندسية، تحقيقاً لرؤية دبي في الريادة العمرانية المستدامة.