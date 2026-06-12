اعتماد بريطاني لـ«طرق دبي» في الأنظمة الهندسية

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على اعتراف المعهد البريطاني للمعايير «BSI» بتطبيقها مواصفة «BS EN 9223» المتعلقة بإدارة التهيئة والتغييرات الهندسية «Configuration Management»، وذلك في إطار التزامها المستمر بالتميّز التشغيلي والسلامة وأعلى معايير الجودة في إدارة الأصول الحيوية لمنظومة النقل في الإمارة.

يُعدّ هذا الاعتراف تأكيداً من المعهد البريطاني للمعايير على تطبيق الهيئة لأفضل الممارسات العالمية في ضبط وتوثيق مكونات الأنظمة الهندسية، وإدارة التغييرات عليها بشكل منهجي ومنضبط، بما يضمن السلامة والتوافق وقابلية التتبّع طول دورة حياة الأصول، لا سيما في الأنظمة المعقدة مثل مترو وترام دبي.

كما يأتي هذا الاعتراف كثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع شركائها التشغيليين، وتعكس التزامها الاستراتيجي بتبنّي الابتكار والتطوير المستدام، تماشياً مع رؤيتها لتحقيق الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام، كما يضعها في مصاف المؤسسات الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تُعدّ من أوائل الجهات الحكومية في الشرق الأوسط، التي تحظى بهذا الإنجاز، وهو ما يعكس نضج أنظمتها الداخلية وقدرتها على مواكبة أحدث المعايير الدولية في إدارة التهيئة والتغييرات الهندسية.

وأكدت الهيئة أن شبكة حافلات النقل بين المدن تمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة النقل الجماعي في الإمارة، حيث تشغل الهيئة 13 خطاً تربط دبي بعدد من الوجهات الحيوية في الدولة، تشمل أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة، وتسهم هذه الشبكة في توفير وسيلة تنقل اقتصادية وآمنة ومريحة لآلاف الركاب يومياً، سواء من الموظفين أو الطلبة أو الزوار، كما تدعم سهولة التنقل بين الإمارات وتعزز انسيابية الحركة والتنقل المستدام.

وأشارت إلى أنها تعتمد على أسطول حديث ومتطور من حافلات النقل بين المدن، تم تجهيزه وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة، بما يضمن توفير تجربة تنقل متميزة للركاب على مختلف المسارات، لافتة إلى أن جميع الحافلات مزودة بأنظمة تكييف متطورة ومقاعد مريحة ومساحات مخصصة للأمتعة، إلى جانب توفير مقاعد مخصصة للنساء وكبار السن وأصحاب الهمم، بما يعكس حرص الهيئة على تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع وتوفير بيئة تنقل آمنة ومريحة للجميع، كما تخضع الحافلات لبرامج صيانة دورية وفحوص فنية مستمرة لضمان أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة التشغيلية.

وذكرت الهيئة أنه لتعزيز سهولة استخدام الخدمة، أتاحت سداد أجرة الرحلات عبر بطاقة «نول» باعتبارها وسيلة الدفع المعتمدة، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات الصعود إلى الحافلات.