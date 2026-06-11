سعيد الطاير: شبكة الربط الكهربائي والمائي تعزز أمن الإمدادات

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي فعالية شبكة الربط الكهربائي والمائي بين دبي ومختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أنها تشكل دعامة أساسية لتعزيز أمن واستدامة إمدادات الكهرباء والمياه في مختلف الظروف.

وقال معالي سعيد الطاير في تصريح لــ «أخبار الإمارات» على تلفزيون دبي، أن أنظمة الربط الكهربائي والمائي تعمل بكفاءة عالية عند الحاجة، مشيراً إلى أن دبي تمتلك احتياطيات استراتيجية كبيرة تضمن استمرارية الخدمات دون تأثر.

وأضاف: لدينا احتياطي يصل إلى نحو 30% في قطاع المياه، ما يعزز موثوقية الإمدادات ويمنحنا مرونة كبيرة في التعامل مع أي طارئ.

وأوضح أن شبكة الربط المائي تتيح الاستفادة من مصادر المياه في مختلف إمارات الدولة عند الحاجة، حيث تتوافر البنية التحتية والأنظمة التشغيلية وآليات التنسيق اللازمة لضمان استمرارية الإمدادات، مشيراً إلى أن الربط الكهربائي يعمل بصورة آلية وفق متطلبات الشبكة، بحيث يتم تبادل الطاقة الكهربائية بين دبي وبقية إمارات الدولة بحسب الحاجة التشغيلية للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

فاقد مائي

وأشار معالي سعيد الطاير إلى الإنجاز الذي حققته دبي في خفض نسبة الفاقد المائي إلى 4.4%، وهي من أدنى النسب عالمياً، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 15% وفق دراسات واستشارات دولية متخصصة.

وأكد أن الهيئة تواصل العمل على تطوير تقنياتها والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الشبكات وخفض الفاقد المائي إلى مستويات أقل خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن المستهدف الوصول إلى نسبة 4.2%.

وقال: يعكس هذا الإنجاز ريادة دولة الإمارات في إدارة الموارد المائية، ونتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً من خلال توظيف أحدث التقنيات والابتكارات، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الشبكات واستدامة الموارد.