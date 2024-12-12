عرض نماذج لمسارات المشاة ضمن «دبي ووك»

عرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تصاميم لنماذج المسارات والمساحات الحضرية التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير مسارات المشاة (دبي ووك)، والتي تم اعتمادها أخيراً لتحويل دبي مدينة صديقة للمشاة على مدار العام، والتي سيتم فيها تطوير مخطط هيكلي شامل لشبكة متكاملة لمسارات المشاة، لها هوية خاصة، وتكون سهلة الوصول، وتتوفر فيها معايير السلامة، وتتميز بالمساحات الخضراء والمفتوحة والبيئة المريحة للمشاة طوال العام.

تصاميم مختلفة

ووضعت الهيئة تصاميم مختلفة لنماذج المسارات الثلاثة التي سيتم تنفيذها اكتسبت هويتها من موقع المسار والهدف من تنفيذه، حيث خصص النموذج الأول للمسارات السياحية والترفيهية، ويضم 112 كيلومتراً من مسار الواجهة المائية، و64 كيلومتراً من المسار الحضري، و124 كيلومتراً من المسارات الخضراء، و150 كيلومتراً من المسارات الريفية والجبلية.

أما النموذج الثاني فكان للمسارات الداعمة للميل الأول والأخير، لتعزيز التنقل عبر وسائل النقل الجماعي، وسيغطي 30 منطقة، أهمها مناطق الرقة، والخليج التجاري، والبدع، والمركز التجاري، فيما خصص النموذج الثالث وفقاً للمشروع لتطوير مسارات الأحياء، وهي مسارات داخلية تخدم الأحياء السكنية، وتربطها بمناطق الجذب، ويغطي هذا النموذج 50 منطقة، وسيشمل في المرحلة الأولى ثلاث مناطق هي: البرشاء الثانية، والخوانيج الثانية، والمزهر الأولى.

مساحات حضرية

وفيما يتعلق بتصاميم المساحات الحضرية عرضت الهيئة 3 نماذج مختلفة، وتشمل (البلازا)، وسيكون تنفيذها في أربعة مواقع، هي: متحف الاتحاد، وشارع الثاني من ديسمبر، والممزر، ومشرف، والنموذج الثاني هو السوبر بلوكس، ويغطي في المرحلة الأولى أربع مناطق، هي: الفهيدي، والقوز، والكرامة، وأبو هيل، أما النموذج الثالث، فهو الشوارع المتكاملة (البوليفارد)، وسيجري تنفيذه في أربعة شوارع، هي: جميرا، وبني ياس، والخليج، والمرقبات.

وراعت الهيئة في تصميم المسارات تحسين بيئة المشاة، من خلال توفير العناصر التكميلية لتجميل المدينة، مثل تكثيف التشجير والتظليل على المسارات، واستخدام أنظمة الرذاذ لخفض درجة الحرارة على المسارات، وتوفير مسارات تفاعلية تشتمل على شاشات ولوحات ورسومات أرضية، وأجهزة رياضية وترفيهية، تشجع السكان والزوار على المشي، وتوفير الاستراحات والمساحات التجارية الاستثمارية، وضمان سهولة الوصول للمسارات ورفع مستوى السلامة المرورية، وتصميم نظام إرشادي نوعي، بتصميم مميز للعلامات الأرضية واللوحات الإرشادية، والإنارة المستدامة، والأرصفة المتكاملة، والأعمال الفنية، وإضافة المسارات إلى أنظمة الملاحة والتطبيقات الذكية.