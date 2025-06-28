26500 جلسة صلح وتوجيه أسري في محاكم دبي

حققت محاكم دبي ممثلة في قسم التوجيه والإصلاح الأسري إنجازات مهمة في تسوية الخلافات الأسرية وتعزيز الاستقرار العائلي، حيث تم خلال العام 2024 إبرام 1404 اتفاقيات ملزمة بين أفراد الأسرة، وتعامل القسم مع 9570 ملفاً، وشهد تنفيذ أكثر من 26500 جلسة صلح وتوجيه، ما يعكس حجم الجهد المبذول لتعزيز الاستقرار الأسري، من خلال تسوية 74 % من القضايا المطروحة.

وأظهرت بيانات أوردتها محاكم دبي في إصدارها السنوي أنه تم النظر في 209 ملفات متعلقة بالحضانة، إضافة إلى تسجيل 571 ملفاً ضمن مبادرات تسويات الأحوال الشخصية، بينما بلغ عدد الملفات التي تم التعامل معها في إطار مبادرة محاكم الخير 89 ملفاً، وهي المبادرة التي تركز على تسوية النزاعات المالية بين الدائنين والمدينين.

وفي إطار السعي إلى تعزيز الحلول البديلة، تم عقد 26 جلسة تحكيم أسري بالتعاون مع مجالس الأحياء السكنية، ما أسهم في توفير بيئة مواتية للحوار وحل النزعات الأسرية بطرق ودية، كما تم إبرام اتفاقية مع شركة «زاجل» لتسهيل استلام وتسليم 616 وثيقة رسمية، تشمل جوازات السفر، الهويات، وشهادات الميلاد، بما يضمن سرعة ومرونة تسلّم المستفيدين لوثائقهم، حتى خلال أيام العطل الرسمية، بفضل نظام المناوبة المعتمد.

وفي إطار تعزيز الكفاءة المهنية تم إيفاد الموجهين الأسريين إلى دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري مع معهد دبي القضائي، وقد استمر البرنامج لمدة ستة أشهر تضمن مواضيع مهمة ومتنوعة، تهدف إلى تحسين مهارات المشاركين، وتطوير فهمهم لدورهم الحيوي في التوجيه الأسري.

كما تم إطلاق مبادرة لجنة الصلح الرامية إلى إيجاد حلول ودية للنزاعات الأسرية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي، وتقدمها إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، لتتيح للأطراف المتنازعة فرصة الحوار تحت إشراف مختصين، ما يسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتفاهم وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الطلاق على الأفراد والمجتمع.