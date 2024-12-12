«إرادة» يحدد خطوات تجنب الانتكاسة بعد التعافي من الإدمان

حدد مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي مهارات أساسية لمساعدة المتعافين من مرض الإدمان على تجنب الانتكاسة بعد فترة من العلاج، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التعافي المستدامة.

شملت المهارات التي تم التركيز عليها طلب المساعدة من جماعات الدعم والمتخصصين، إضافة إلى تجنب المثيرات، والتخلص من الأفكار السلبية التي قد تحفز رغبة العودة إلى التعاطي، كما تم تأكيد أهمية إدارة الغضب والتعامل مع الضغوط النفسية، إضافة إلى شغل وقت الفراغ بتكوين روتين ونمط حياة يعزز التعافي. وأبرز المركز أيضاً ضرورة امتلاك مهارة الحزم وتكوين شبكة علاقات داعمة، مع القدرة على التعامل مع ذكريات الماضي بحكمة.

وتطرق المركز إلى دور الأهل في دعم المتعافين، حيث أكد أهمية أن تكون الأسرة على دراية بمؤشرات الانتكاسة الفكرية وأهمية بناء قنوات التواصل والحوار مع المريض، كما شدد على تحفيز المريض لحضور جلسات فردية أو ضمن جماعات تأهيلية، مع تفهم مشكلات المريض النفسية والاجتماعية والعاطفية، لتوفير الدعم اللازم له للعودة تدريجياً إلى حياته الطبيعية.

إلى ذلك كان المركز قد أطلق حملة «عيالكم أمانة خلكم واعين»، التي ركزت على أهمية تعزيز الوعي والاهتمام بسلامة الأبناء داخل الحرم المدرسي وخارجه، والتأكيد على الدور الذي تلعبه الأسرة في توفير بيئة آمنة ومحفزة لهم للتعليم والنمو وتوجيههم إلى الطريق السليم، وقد شملت الحملة أيضاً توعية الأهالي بضرورة متابعة أبنائهم عن كثب، وتقديم النصائح لهم حول كيفية التعامل مع المشكلات التي قد تواجههم.