41 % انخفاض سحب المركبات المهملة في دبي

أظهرت إحصائيات الربع الأول من عام 2026 في بلدية دبي تطوراً في الأداء الرقابي الخاص برصد المركبات المهملة، حيث انخفض عدد المركبات التي استدعت الإزالة الفعلية إلى 306 مركبات مهملة في الشوارع والمواقف العامة والساحات الرملية والميادين وعلى أكتاف الطرق الرئيسة والفرعية، وبنسبة انخفاض تجاوزت الـ41 % مقارنة بـ519 مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأوضحت بلدية دبي أن الانخفاض يُعزى إلى ارتفاع مستوى استجابة أصحاب المركبات للإشعارات الموجهة إليهم، حيث بادر العديد منهم إلى نقل مركباتهم أو تصحيح أوضاعها قبل الوصول إلى مرحلة الإزالة. كما أسهمت الحملات التوعوية، وتعزيز الكوادر الرقابية.

وتوسيع نطاق التغطية الميدانية، إلى جانب تفعيل خدمة الإشعارات عبر تطبيق واتساب للمركبات الحاملة للوحات إمارة دبي، في رفع مستوى الامتثال وتقليل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات الإزالة الفعلية، بما يعكس نجاح الجهود الوقائية والتوعوية في الحد من الظاهرة والمحافظة على المظهر الحضاري للإمارة.

وأوضحت البلدية أن عملية إزالة المركبات والمعدات المهملة تتم بداية من مرحلة رصد المركبات والمعدات المهملة من قبل الفريق الميداني، ويقوم أعضاء الفريق بمتابعة رصد وتوثيق كافة معلومات وبيانات المركبات والمعدات المهملة في كافة المناطق والتي تشمل المركبات الخفيفة والثقيلة القاطرات والمقطورات والقوارب والوسائل البحرية المختلفة المهملة.

وتوثيق كافة بياناتها في النظام الذكي من خلال أجهزة لوحية محمولة، حيث يتم إنذار المركبات والمعدات المهملة لمدة زمنية معينة تتراوح بين يوم واحد إلى 15 يوماً بما يتوافق مع حالة المركبة وموقعها.

وفي حال كانت المركبة تحمل لوحة إمارة دبي يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف مالك المركبة المسجل في نظام هيئة الطرق والمواصلات، وأما بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات الإمارات الأخرى أو التي لا تحمل لوحات فيتم وضع الإنذار على شكل ملصق على المركبة.

وبعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار، يتم إعداد برنامج إزالة المركبة بالتعاون مع شركة الإمارات للمواقف من أجل نقل المركبات والمعدات المهملة إلى ساحة الحجز التابعة للشركة في منطقة العوير، وتم استحداث خدمة إشعارات عبر تطبيق واتساب لتوجيه رسائل إنذار إلى أصحاب المركبات الحاملة للوحات إمارة دبي، بما يسهم في تعزيز سرعة التواصل وتمكينهم من تصحيح المخالفة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.

وتقوم بلدية دبي بفرض غرامة مالية بقيمة 500 درهم على المركبة المهملة، حيث يتم تحصيلها عند حضور مالك المركبة أو من ينوب عنه لفك حجز المركبة.

كما تُطبق على المركبات المخالفة رسوم خاصة بنقلها وحجزها، ويتم احتسابها وفقاً لنوع المركبة ووزنها ومدة بقائها في ساحة الحجز. وقد تُفرض رسوم إضافية في الحالات التي تتطلب استخدام آليات أو معدات خاصة لإتمام عملية النقل. وتُستوفى كذلك رسوم يومية مقابل حجز المركبة طوال فترة بقائها في مواقع الحجز المعتمدة.

وأشارت بلدية دبي إلى أنه ضمن برامج التوعية الميدانية والشراكات المخطط لهذا العام، سيتم إطلاق الحملة التوعوية الميدانية والإلكترونية «مركبتي» تحت شعار «مركبة نظيفة مدينة مستدامة» للحد من سلوك ترك المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمظهر الحضاري.