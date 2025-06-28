3 دقائق متوسط وصول مركبات «تاكسي دبي» للمتعاملين

أكد منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، أن متوسط زمن وصول مركبات الأجرة في دبي لا يتجاوز ثلاث دقائق، وهو من بين الأسرع على مستوى مدن عالمية متقدمة في قطاع التنقل الذكي مثل لندن ونيويورك.

وأوضح أن هذا المعدل القياسي في زمن الاستجابة، يعكس كفاءة المنظومة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها دبي، مؤكداً أن الحفاظ على هذا الأداء، حتى خلال ساعات الذروة، يعكس التزام المدينة بتقديم خدمات نقل تتسم بالسرعة والموثوقية، ضمن رؤية شاملة ترسخ مكانتها عاصمة عالمية للابتكار في مجال النقل الحضري.

توسع رقمي

وأشار إلى أن التوسع الرقمي المستمر في منظومة النقل بدبي أسهم في رفع كفاءة الخدمة، حيث تم أخيراً إضافة 6000 مركبة أجرة إلى تطبيق «بولت»، ما يتيح للمستخدمين من المقيمين والزوار حجز سيارات الأجرة والليموزين بكل سهولة، والذي يأتي إلى جانب استمرار خدمة الحجز عبر منصة «هلا» المتوفرة في تطبيق «كريم».

وبيّن الفلاسي أن «تاكسي دبي» تعمل على تعزيز شراكاتها مع مؤسسات وشركات عالمية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية، بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين وتلبية تطلعاتهم، بما ينسجم مع معايير التنقل الحضري الذكي.

إضافة إلى توسيع مجالات التعاون مع كبار رواد قطاع النقل الذكي ومزودي الطاقة النظيفة، ضمن جهودها المتواصلة لتسريع التحول نحو منظومة نقل مستدامة، وتعزيز بنيتها التحتية والتقنية بما يلبي متطلبات المستقبل.

لافتاً إلى أن الشركة أبرمت بالفعل عدداً من الاتفاقيات والشراكات مع أبرز الشركات العالمية، منها منصة «بولت» لخدمات التنقل الرقمي.

وأضاف: إن شركة تاكسي دبي تعد اليوم من أبرز مشغلي خدمات النقل على مستوى الإمارة، حيث تمتلك حصة سوقية تقدر بنحو 47% من إجمالي قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي.

وقد أسهم أسطولها الذي يضم أكثر من 6000 مركبة في تحقيق نمو مستدام من خلال تلبية احتياجات شريحة واسعة من المتعاملين، لافتاً إلى أن الشركة تحرص على مراجعة تشغيلية دورية تواكب الطبيعة الديناميكية للسوق، مع ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والراحة والسلامة في جميع خدماتها.

انطلاقة قوية

وأشار إلى أن «تاكسي دبي» استهلت عام 2025 بانطلاقة قوية، محققة معدلات نمو ملحوظة عبر مختلف قطاعات خدماتها الرئيسية، وفي مقدمتها خدمات مركبات الأجرة والدراجات المخصصة للتوصيل، حيث عكس هذا النمو الإيجابي النشاط المتسارع الذي يشهده قطاع التنقل في دبي النمو الاقتصادي والسياحي الذي تتمتع به الإمارة.

وأوضح الفلاسي أن المؤشرات التشغيلية تعكس النمو القوي الذي حققته «تاكسي دبي» خلال الربع الأول من عام 2025، حيث أنجزت الشركة أكثر من 13 مليون رحلة في قطاعي مركبات الأجرة والليموزين.

ما يمثل زيادة بنسبة 8 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، إذ قامت بإدخال 250 مركبة تاكسي جديدة كهربائية بالكامل خلال الربع الأول من هذا العام.

كما شهد قطاع مركبات الليموزين زيادة في الإيرادات بنسبة 3 % لتصل إلى 34.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2024.

وذلك بفضل توسعة الأسطول بإدخال مركبات إضافية، علاوة على ذلك، واصل قطاع الدراجات المخصصة للتوصيل تحقيق نمو استثنائي، مع تسجيل زيادة في الإيرادات بنسبة 110%، مستفيداً من الطلب المتسارع في سوق التوصيل عند الطلب، ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى المنصات المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

برامج تدريب

وأكد الفلاسي أن المتعاملين يشكلون محور الاهتمام وأساس جميع العمليات في شركة تاكسي دبي، ومن هذا المنطلق، تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتشمل تنفيذ فحوصات ميكانيكية دورية.

وعمليات تنظيف يومية، إلى جانب عمليات تفتيش منتظمة للتحقق من النظافة العامة وجودة المركبات، علاوة على الاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية، حيث يخضع السائقون لبرامج تدريب وتأهيل مستمرة في مجالات خدمة المتعاملين وصيانة المركبات، بما يضمن التزام جميع الرحلات بأعلى معايير السلامة والنظافة.

تشكيلة متكاملة

وأشار إلى أن أسطول شركة تاكسي دبي يضم تشكيلة متكاملة من المركبات التي تجمع بين التطور التكنولوجي والموثوقية العالية، وتشمل مركبات الصالون، والدفع الرباعي، والمركبات العائلية، بالإضافة إلى مركبات الأجرة الكهربائية من علامات تجارية عالمية مرموقة.

وتقدم الشركة باقة واسعة من الخدمات المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المتعاملين، بما في ذلك التاكسي العام، وتاكسي السيدات والعائلات، وتاكسي المطار، فضلاً عن خدمة مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعكس التزام الشركة بالتميز في تجربة التنقل.

وفي إطار رؤيتها المستقبلية، تواصل شركة تاكسي دبي التزامها الراسخ بالتحول نحو منظومة نقل مستدامة، انسجاماً مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وتهدف إلى تحويل كامل أسطولها إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2040، وتعمل باستمرار على تعزيز استثماراتها في هذا المجال، من خلال توسيع نطاق أسطولها الكهربائي وتطوير حلول نقل صديقة للبيئة، لترسيخ ريادتها في قطاع التنقل المستدام.

منصور الفلاسي:

الشركة أدخلت 250 مركبة تاكسي جديدة كهربائية بالكامل خلال الربع 2025