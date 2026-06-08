شرطة دبي تحذر من العبوات المضغوطة داخل المركبات

حذرت شرطة دبي من ترك العبوات المضغوطة داخل المركبات، مثل الولاعات والعطور وعلب المشروبات الغازية، خلال فصل الصيف، نظراً لاحتمالية تفاعلها مع درجات الحرارة المرتفعة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر على سلامة الركاب والمركبة، داعية السائقين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت الشرطة ضمن جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع أهمية فحص المركبة قبل الانطلاق، خاصة في الرحلات الطويلة، للتأكد من جاهزيتها، وتفادي الأعطال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

مشيرة إلى ضرورة مراجعة دليل المركبة للتحقق من ضغط الهواء المناسب للإطارات خلال فصل الصيف، إذ يختلف في بعض الحالات عن مستوى الضغط المعتمد خلال فصل الشتاء.

كما أوصت بفحص بطارية السيارة بشكل دوري، نظراً لتأثر أدائها بالحرارة المرتفعة، إلى جانب تفقّد زيت المكابح ونظام نقل الحركة وسوائل التبريد باستمرار، لتجنب الأعطال المفاجئة أثناء القيادة، مشددة أنه في حال ملاحظة ارتفاع حرارة المحرك، ينبغي التوقف فوراً في مكان آمن، وترك المركبة لتبرد، محذرة من فتح غطاء المبرد والمحرك ساخن، لأن البخار المضغوط قد يتسبب في حروق خطرة.

كما نصحت بعدم ترك المركبة في وضع التشغيل لفترات طويلة أثناء التوقف، مع الحرص على فحص نظام العادم بصورة دورية، لضمان كفاءته، والحد من احتمالية تجمع أو تسرب غاز أول أكسيد الكربون إلى داخل السيارة عبر نظام التكييف.

وأكدت شرطة دبي أهمية التحقق من النقاط العمياء قبل تغيير المسار، أو تجاوز المركبات الأخرى، والالتزام بالسرعات المحددة، وتجنب الوقوف المفاجئ، الذي قد يعيق انسيابية الحركة، ويزيد من مخاطر الحوادث، داعية إلى تجنّب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، لما لذلك من تأثير مباشر في تركيز السائق، وقدرته على الاستجابة للمواقف الطارئة.

وجددت الشرطة تحذيرها من ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة حتى لدقائق معدودة، داعية إلى تفقّد المقاعد الخلفية قبل مغادرة السيارة، والتأكد من عدم وجود أطفال داخلها، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على حياتهم، خاصة خلال أشهر الصيف.

كما أوصت باختيار الأماكن المظللة عند ركن المركبات، واستخدام واقيات الشمس للحد من تأثير الحرارة في المقصورة الداخلية، إلى جانب الحرص على ركن المركبة في الأماكن المخصصة وبطريقة صحيحة، تضمن انسيابية الحركة، وتحافظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق.