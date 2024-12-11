محمد بن راشد: فخر وفرحة عربية.. نبارك للسعودية استضافتها كأس العالم 2034

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حصول المملكة العربية السعودية على حق استضافة كأس العالم 2034.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "فخر وفرحة عربية خليجية إسلامية.. ألف ألف مبروك استضافة المملكة كأس العالم 2034.. نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز.. ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان.. وللشعب السعودي الشقيق صاحب الهمة العظيمة.. والإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل".

كما بارك سموه للعاهل المغربي الملك محمد السادس، على فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال. وقال سموه في تدوينته: "كما أبارك أيضاً لأخي الملك محمد السادس فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030 مع أسبانيا والبرتغال".

وأضاف سموه: "كأس العالم سيكون في منطقتنا لدورتين متتاليتين.. العرب يعيشون اليوم فرحة الإنجاز السعودي والمغربي الكبير.. ونتوقع أفضل دورات لكأس العالم بإذن الله".