79.8 % ارتفاع القدرة الإنتاجية للكهرباء بدبي

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نمواً استثنائياً خلال الفترة من 2016 حتى 2025 في قطاعي الطاقة والمياه، مدعوماً بإنجازات نوعية في البنية التحتية والاستدامة وكفاءة التشغيل، وانعكس ذلك في ارتفاع القدرات الإنتاجية في قطاعي الكهرباء والمياه، وزيادة أعداد المتعاملين، وتقليص نسب الفاقد إلى مستويات تُعد من بين الأفضل عالمياً.

وتشير البيانات الصادرة عن الهيئة في تقاريرها السنوية، إلى أن القدرة الإنتاجية للكهرباء ارتفعت من 10,000 ميغاوات في عام 2016، لتصل إلى 17,979 ميغاوات في عام 2025، مسجلةً نمواً بنسبة 79.8 % خلال عقد واحد، فيما سجلت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة نمواً بلغ 5.3 %، حيث ارتفعت من 470 مليون غالون يومياً، إلى 495 مليون غالون يومياً خلال الفترة نفسها.

وبحسب تقارير الهيئة، فإن قاعدة المتعاملين لديها شهدت نمواً متسارعاً، بالتزامن مع التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي، حيث ارتفع عدد حسابات المتعاملين في الكهرباء من 752,505 حسابات عام 2016، إلى 1,281,367 حساباً عام 2025، بزيادة بلغت 70.3 %.

فيما ارتفع عدد حسابات المتعاملين في المياه من 666,006 حسابات، إلى 1,156,463 حساباً خلال الفترة ذاتها، مسجلاً نمواً قدره 73.6 %.

وحرصت هيئة كهرباء ومياه دبي على مواصلة مسيرتها الرائدة عالمياً، في تحقيق إنجازات عالمية في كفاءة شبكاتها، حيث انخفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من 3.3 % عام 2016، إلى 2 % فقط عام 2025، أي بتحسن نسبته 39.4 %.

أما في قطاع المياه، نجحت الهيئة في خفض نسبة الفاقد من 8 % عام 2016، إلى 4.4 % عام 2025، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 45 %، لتواصل تسجيل واحدة من أقل نسب الفاقد في شبكات المياه على مستوى العالم.

وتعكس هذه المؤشرات والنتائج الريادة العالمية للهيئة ونجاح استراتيجيتها، في تعزيز مكانة مدينة دبي كمركز رائد في مجال إنتاج الطاقة على المستوى العالمي، حيث قامت بإطلاق عدد كبير من المبادرات الاستراتيجية والمشاريع لتوليد الطاقة النظيفة وتحلية المياه، لعل من أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وعملت على الاستثمار في البنية التحتية الذكية.

وتعزيز كفاءة الشبكات، وتبنّي أحدث التقنيات العالمية، وساهمت مشاريع ومبادرات الهيئة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي، ويرسخ مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات الخدمية عالمياً في الكهرباء والمياه.

كما تظهر هذه النتائج قدرة الهيئة ومواصلة جهودها في مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، وتلبية النمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي، مع استمرارها في تطوير مزيج الطاقة، وتنويع مصادر الإنتاج.

وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة والجودة لسكان دبي، وتواكب الهيئة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في دبي، وتؤدي دوراً رئيساً في جهود الإمارة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والمستدامة.

في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، التي تهدف إلى توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وتحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على مواصلة تطوير استراتيجياتها، لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستدامة، ما يمنحها استراتيجية أعمال متكاملة ومستدامة على المدى الطويل، ويعزز مكانتها، ويضمن استمرارية مسيرة نجاحها.