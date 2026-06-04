12.12 % زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي

أظهرت بيانات هيئة كهرباء ومياه دبي أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة بنهاية الربع الأول من عام 2026، بلغت 555 مليون غالون يومياً، بزيادة قدره 12.12 % عن نهاية العام الماضي، حيث كانت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة تبلغ 495 مليون غالون يومياً.

وتتوزع هذه القدرة الإنتاجية بواقع 427 مليون غالون يومياً تنتجها محطة جبل علي بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، و63 مليون غالون يومياً تنتجها محطة جبل علي لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، و5 ملايين غالون يومياً تنتجها محطة نخلة جميرا لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، و60 مليون غالون يومياً تنتجها الوحدة (أ) من محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وقامت الهيئة بتشغيل هذه الوحدة، ما أضاف 60 مليون غالون يومياً إلى القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة.

تقنية

وأوضحت الهيئة أن تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر تمثل حالياً 23 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه، ومن المتوقع أن تضيف الهيئة 120 مليون غالون يومياً من القدرة الإنتاجية باستخدام تقنية التناضح العكسي خلال عام 2026.

حيث تعمل الهيئة على بناء محطات التحلية التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر كونها تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير متعدد المراحل، ما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه.

وستضيف الهيئة 240 مليون غالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، بحلول عام 2030، حيث تهدف الهيئة إلى إنتاج 100 % من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.

وتحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة لقطاعي الطاقة والمياه، بما يواكب النمو المتسارع في دبي ويلبي الطلب المتزايد على خدمات المياه انسجاماً مع سياسة الأمن المائي وخطط التنمية المستدامة، وفي إطار استراتيجية الهيئة يتم تنفيذ مشاريع رائدة في هذا الشأن بما يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي، تعزيزاً للاستدامة والاعتمادية للأجيال القادمة.