انطلاق مخيم المرموم الكشفي البيئي 13 ديسمبر

أعلنت جمعية كشافة الإمارات، ممثلة في مفوضية كشافة دبي، عن إطلاق مخيم المرموم الكشفي البيئي في الإمارة من 13 إلى 19 ديسمبر الحالي، تحت شعار «الكشافة قادة الغد وصناع المستقبل».

ويشهد المخيم للمرة الأولى مشاركة عربية ودولية، حيث يشارك 500 كشاف و100 قائد من 17 دولة إضافة إلى كشافة الدولة.

وأكد الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، لـ «البيان» انتهاء عملية تحويط أرض المخيم بالتعاون الوثيق مع بلدية دبي، وتجري حالياً أعمال التجهيز وبناء الخيم والمرافق المختلفة، بالتنسيق جهات حكومية بما في ذلك الدفاع المدني، كما تم التواصل مع شركائنا لتنفيذ الزيارات الخارجية في جميع إمارات الدولة لتوفير تجربة مميزة للمشاركين، مع التركيز على تعزيز التنمية الشخصية واطلاعهم على المعالم السياحية بدولة الإمارات.

وأوضح أن حماية ورعاية المحميات الطبيعية من الأنشطة الجادة التي تعنى بها الحركة الكشفية من خلال برامج الكشفية وأهداف التنمية المستدامة، ونظراً لما تحظى به دولة الإمارات العربية المتحدة من اهتمام خاص من قبل حكومتها الرشيدة بمجال العناية بالمحميات الطبيعية ورعايتها.

وأضاف الدرمكي إن كشافة الإمارات كان لها دور بارز في هذه المحمية من خلال مشروع «كشافة المرموم» وهو ثمرة تعاون بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وجمعية كشافة الإمارات، ويهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الأجيال الشابة بدنياً وثقافياً، وإذكاء روح الأصالة والارتباط بالأرض، والتواصل الإيجابي مع البيئة الطبيعية م.

وأشار الدكتور عبدالله المشرخ عضو مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات - نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، إلى أن الأنشطة المقررة تهدف إلى تعزيز مهارات الكشافة بشكل شامل.

طابع عربي ودولي

وأكد خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات قائد عام المخيم، أن المخيم لأول مرة يكون بطابع عربي ودولي بعدما نجحت كشافة الإمارات في استضافة المخيم الكشفي العربي الـ33 في ديسمبر العام الماضي في محمية المرموم الصحراوية.