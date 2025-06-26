حمدان بن محمد: الهجرة النبوية محطة تحوُّلٍ في مسار الإنسانية

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للقيادة الرشيدة ولشعب دول الإمارات العزيز حلول العام الهجري الجديد.

وأكد سموه أن الهجرة النبوية مثلت محطة تحوُّلٍ في مسارِ الإنسانيَّةِ جمعاء، تعدَّتْ مرحلةَ الانتقالِ المكاني، لتمثِّلَ تحوُّلاً حضاريًاً حملَ أسمى القيمِ وأرفعَ المبادئ، والخيرَ لكلِّ البشر.

ودعا سموه الله أن يبارك في العام الجديد، وأن يُعيدَ هذه المناسبة بالخيرِ والبركاتِ على الأمتَينِ العربيَّةِ والإسلاميَّة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "مثَّلتِ الهجرةُ النبويَّةُ محطةَ تحوُّلٍ في مسارِ الإنسانيَّةِ جمعاء، تعدَّتْ مرحلةَ الانتقالِ المكاني، لتمثِّلَ تحوُّلاً حضاريًّا حملَ أسمى القيمِ وأرفعَ المبادئ، والخيرَ لكلِّ البشر.. نُبارك لقيادتِنا الرشيدةِ وشعبِنا العزيزِ حلولَ العامِ الهجريِّ الجديد، ونسألُ الله أن يُباركَ لنا في عامِنا، وأن يُعيدَه بالخيرِ والبركاتِ على الأمتَينِ العربيَّةِ والإسلاميَّة".