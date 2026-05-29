العيـد فـي دبـي يـزهـر فرحــاً

تواصل دبي خلال الأعياد ترسيخ صورة المدينة التي تصنع الفرح من خلال ما توفره من مرافق ترفيهية وفعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة وأجواء احتفالية للزوار والعائلات تجعل من العيد تجربة تنبض بالحياة والبهجة في مختلف أرجاء الإمارة.

وخلال اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك واصلت المرافق الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة استقطاب العائلات والزوار الباحثين عن أجواء العيد ودفء اللقاءات العائلية احتفاءً بالعيد، لترسم الفرحة على وجوه الأطفال من خلال تجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والتنظيم وجودة الخدمات، ممهورة بتنوع الخيارات الترفيهية التي تمنح العائلات فرصة لقضاء أوقات مليئة بالسعادة والذكريات الجميلة.

وشهدت الأماكن الترفيهية في الإمارة ازدحاماً ملحوظاً مع تنوع البرامج والفعاليات والعروض الحية والأنشطة التي جذبت الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، كما شهد برواز دبي عروضاً موسيقية حية، لتوفير تجربة احتفالية مميزة تجمع بين الموسيقى والأجواء العائلية والإطلالات البانورامية على المدينة، كما شهدت الشواطئ إقبالاً كبيراً من الزوار الراغبين في الاستمتاع بالبحر والأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة، في تجربة ممتعة تقدم جميع مستويات الرفاهية.

وعكس المشهد مكانة دبي وجهة عالمية للاحتفال بالأعياد والمناسبات، ضمن بيئة آمنة ومتكاملة، تتيح للزوار الاستمتاع بأجواء العيد، وسط خدمات متكاملة وتنظيم متميز وفر أجواء آمنة ومريحة للعائلات التي حرصت بلدية دبي على توفيرها للجمهور وفق جاهزية متكاملة تضمن بيئة احتفالية آمنة ومنظمة ترسخ الصورة الحضارية للإمارة وتعزز ثقة المجتمع بقدرة دبي على إدارة الفعاليات الكبرى بكفاءة.

حدائق دبي متعة الأسر والباحثين عن الطبيعة

فرحة العيد في سيتي ووك

الزوار داخل برواز دبي في ثاني أيام عيد الأضحى

حديقة الديناصورات في حديقة زعبيل

خلال توزيع الحلويات

زوار في برواز دبي

الحدائق كان لها نصيب من الزوار

أجواء العيد في جرين بلانيت دبي