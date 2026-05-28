دبي تحتضن فرحة العائلات في العيد

تحولت المرافق الترفيهية والحدائق والشواطئ في إمارة دبي أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى لوحات نابضة بالحياة، وارتدت دبي بهجة العيد واحتضنت مرافقها فرحة العائلات والزوار.

حيث شهدت إقبالاً من العائلات، ووفرت بلدية دبي برامج ترفيهية، للزوار للاستمتاع بأجواء العيد في الحدائق العامة والشواطئ والمرافق الترفيهية التابعة لها، والتي تم تجهيزها لاستقبال العائلات والزوار ضمن بيئة آمنة ومتكاملة، تتيح للزوار الاستمتاع بأجواء العيد، وسط أجواء من الفرحة بالعيد وبهجة الأطفال والأسر.

فعاليات

وفتحت الحدائق أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحاً لاستقبال العائلات والأفراد، كما استقبل برواز دبي زواره من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 مساءً واستضاف عروضاً موسيقية حية، لتوفير تجربة احتفالية مميزة تجمع بين الموسيقى والأجواء العائلية والإطلالات البانورامية على المدينة، كما فتحت مدينة الطفل أبوابها من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً.

وتم تنظيم برامج ترفيهية شملت مجموعة من العروض المسرحية والأنشطة التفاعلية وورش العمل الإبداعية، إلى جانب لقاءات مع الشخصيات الكرتونية وعروض ترفيهية مخصصة للأطفال والعائلات، في أجواء تجمع بين الترفيه والتعليم والاحتفال بروح العيد.

كذلك فتحت الحديقة القرآنية «الحديقة العامة» من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل، والكهف والبيت الزجاجي من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 8:30 مساء.

شواطئ

وخصصت بلدية دبي 6 شواطئ عامة لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى، وذلك في إطار توفير بيئة آمنة ومريحة تتيح لأفراد الأسرة الاستمتاع بتجربة الشواطئ،.

وتشمل الشواطئ المخصصة: جميرا 1، جميرا 2 (+ الشاطئ الليلي)، جميرا 3، أم سقيم 1 (+ الشاطئ الليلي)، أم سقيم 2، وشاطئ خور الممزر (+ الشاطئ الليلي)، وذلك انطلاقاً من حرصها على أن تستمتع العائلات بأجواء عيد مميزة وفريدة على شواطئ دبي وفق مستويات متقدمة من الرفاهية.

واتخذت بلدية دبي كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الجمهور، وتوفر الحدائق في إمارة دبي تجارب مميزة بالقرب من الطبيعة مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية للزوار الذين حرصوا على استثمار إجازة العيد في قضاء أوقات ممتعة وسط أجواء مفعمة بالسعادة والبهجة. كما تحولت الشواطئ إلى وجهات حيوية شهدت حركة كبيرة من الزوار الراغبين في الاستمتاع بالبحر والأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة.

جاهزية

وأبدت بلدية دبي جاهزية ميدانية متكاملة لتغطية الشواطئ والحدائق العامة والمرافق الترفيهية وعمليات النفايات والصحة والسلامة وسلامة الغذاء، لضمان بيئة احتفالية آمنة ومنظمة تعكس المظهر الحضاري للإمارة وتعزز ثقة المجتمع بقدرة دبي على إدارة الفعاليات الكبرى بكفاءة واقتدار، بما يؤكد قدرة دبي في كل مناسبة على أنها لا تصنع أماكن للترفيه فقط، بل تصنع ذكريات جميلة تبقى في ذاكرة العائلات والزوار.