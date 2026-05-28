الشاطئ الليلي وجهة جاذبة للعائلات والسياح

يتحول الشاطئ الليلي في منطقة الجميرا، منذ ساعات المساء الأولى حتى ما بعد منتصف الليل، إلى مشهد استثنائي يعكس أجواء عيد الأضحى في دبي، إذ تتدفق العائلات والسياح إلى الواجهة البحرية بحثاً عن نسيم البحر والأجواء المفتوحة، في وقت أصبحت فيه الشواطئ الليلية جزءاً أساسياً من طقوس العيد داخل الإمارة.

وبين أصوات الأمواج وأضواء الأبراج الممتدة على الساحل، تبدو الجميرا كأنها تحتفل بطريقتها الخاصة، مستقبلة آلاف الزوار يومياً في واحدة من أكثر الوجهات جذباً خلال عطلة العيد.

ومع انخفاض درجات الحرارة ليلاً، تبدأ الحركة بالتزايد على امتداد شواطئ الجميرا، حيث تفضل كثير من العائلات قضاء أمسيات العيد بالقرب من البحر، فيما يتحول الممشى البحري إلى مساحة مزدحمة بالمشاة وراكبي الدراجات والباحثين عن جلسات هادئة تطل على الخليج العربي.

كما تشهد مناطق الجلوس الرملية حضوراً لافتاً للعائلات التي تحرص على اصطحاب الأطفال للاستمتاع بالأجواء الليلية الممتدة حتى ساعات متأخرة.

وبات الشاطئ الليلي خلال المواسم والأعياد خياراً مفضلاً لشريحة واسعة من السكان والزوار، خصوصاً مع توفر مرافق خدمية متكاملة تشمل مناطق ألعاب للأطفال، ومسارات رياضية، وأماكن جلوس مفتوحة، إلى جانب انتشار فرق الأمن والسلامة والإنقاذ التي تعمل على تنظيم الحركة وتأمين الشاطئ على مدار الساعة.

كما تشهد الواجهة البحرية في الجميرا خلال العيد أجواء اجتماعية مختلفة، حيث تتحول الرمال إلى مساحة مفتوحة للتجمعات العائلية والسهرات الهادئة، فيما يفضل كثير من الزوار الجلوس لساعات طويلة أمام البحر والاستمتاع بالأجواء الليلية التي تمتد حتى الفجر، خصوصاً مع اعتدال الطقس وهدوء الأمواج ليلاً.

ويضيف انعكاس أضواء دبي على مياه الخليج مشهداً بصرياً مميزاً يجذب الزوار لالتقاط الصور وتوثيق لحظات العيد على الشاطئ، بينما يختار آخرون الاستمتاع بالمشي الطويل على امتداد الساحل أو الجلوس بالقرب من البحر في أجواء تمنح شعوراً بالاسترخاء والهدوء بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

كما تحولت الشواطئ إلى مساحة اجتماعية مفتوحة تجمع جنسيات وثقافات مختلفة في مكان واحد. العديد من الزوار يفضلون ممارسة الأنشطة الرياضية ليلاً، مثل المشي والجري وركوب الدراجات، مستفيدين من المسارات المجهزة والإضاءة الممتدة على طول الساحل.

فيما يختار آخرون الجلوس على الرمال ومتابعة حركة البحر والأجواء المحيطة بهم، خصوصاً مع استمرار الحركة على الشاطئ حتى ساعات متأخرة من الليل. وأسهمت البنية التحتية الحديثة في تعزيز مكانة الشاطئ الليلي وجهة متكاملة، إذ تتميز المنطقة بسهولة الوصول، وتوفر مواقف السيارات، وانتشار وسائل النقل القريبة.