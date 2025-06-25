مكتوم بن محمد: ريادة الإمارات تصنعها طموحاتنا وتؤكدها التصنيفات السيادية القوية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن التصنيفات السيادية القوية التي منحتها كبرى وكالات التصنيف العالمية؛ "موديز لخدمات المستثمرين"، و"إس آند بي جلوبال"، و"فيتش"، لدولة الإمارات، تجدد الثقة الدولية الراسخة في كفاءة الإدارة المالية للدولة واستدامة سياساتها الاقتصادية.

ولفت سموه إلى أن تأكيد وكالات التصنيف العالمية الثلاث للتصنيف السيادي للإمارات يعكس ثقة المجتمع الدولي في نموذجنا الاقتصادي المتنوع والمنضبط والشفاف، والذي يستند إلى رؤية قيادة تضع الإنسان والمستقبل في صميم كل قرار.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تصنيفات سيادية قوية من كبرى وكالات التصنيف العالمية "وكالة موديز لخدمات المستثمرين" و "إس آند بي جلوبال" و“فيتش"، تؤكد دولة الإمارات مجدداً مكانتها بين أقوى اقتصادات العالم بثقة دولية راسخة في كفاءة إدارتها المالية واستدامة سياساتها الاقتصادية".

وأضاف سموه: "يعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث للتصنيف السيادي للإمارات الثقة الدولية المستمرة في نموذجنا الاقتصادي المبني على التنوع والانضباط والشفافية، والنابع من رؤية قيادة تضع الإنسان والمستقبل في صميم كل قرار."

وتابع سموه: "موقعنا بين الدول وتؤكده التصنيفات وترسخه ريادتنا في كافة المجالات".