14 ألف موعد ضمن خدمة المواعيد الافتراضية في بلدية دبي

سجلت خدمة المواعيد الافتراضية «مستشار الخدمات الافتراضي» في بلدية دبي إقبالاً متزايداً منذ إطلاقها، مع حجز نحو 14 ألف موعد منذ إطلاق الخدمة، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المتعاملين بالقنوات الرقمية واعتمادهم المتزايد عليها، وضمن توجه البلدية لتعزيز نموذج الخدمات الذكية والتحول الرقمي.

وأسهمت الخدمة في رفع معدلات الإقبال على المواعيد الافتراضية وتحقيق نسبة سعادة للمتعاملين بلغت 94% منذ بدء تشغيلها، وتمثل خدمة المواعيد الافتراضية نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، إذ لا تقتصر على تسهيل الوصول للخدمة، بل تعيد تشكيل تجربة المتعامل بالكامل من خلال تقديم خدمات ذكية أكثر كفاءة ومرونة، تقلل زمن الانتظار وترفع سرعة الإنجاز.

كما تدعم تحسين كفاءة الموارد وتنظيم تدفق المراجعين وتقليل الضغط على مراكز الخدمة، إلى جانب توفير بيئة رقمية قابلة للتطوير والتوسع مستقبلاً لتشمل قطاعات وخدمات جديدة.

مستشار افتراضي

وأوضحت البلدية أن المرحلة الأولى من الخدمة ركزت على أكثر الخدمات طلباً من قبل المتعاملين، حيث تم إطلاق 44 خدمة في البداية، ثم توسعت لتصل إلى نحو 60 خدمة حالياً، مع خطة لإضافة بقية خدمات البلدية خلال المرحلة المقبلة.

ومن أبرز الخدمات التي شهدت طلباً مرتفعاً: «تصحيح رسوم السكن، تصاريح مزاولة الأنشطة الهندسية، تسجيل المنتجات الاستهلاكية «منتجي»، وطلبات التصاريح التخطيطية وغيرها من الخدمات».

وأكدت بلدية دبي أن إطلاق مبادرة «مستشار الخدمات الافتراضي» جاء بهدف تطوير تجربة المتعامل وتسهيل حصوله على الخدمات والاستشارات بمرونة وكفاءة، من خلال إتاحة مواعيد افتراضية يمكن اختيارها وفق الوقت المناسب للمتعامل، بما يقلل أوقات الانتظار ويتيح تواصلاً مباشراً وسريعاً مع المختصين، إلى جانب خفض التكلفة التشغيلية للخدمات الاستشارية والمعلوماتية.

وتم تطوير آلية مبسطة لحجز المواعيد عبر الموقع الإلكتروني المرتبط بالخدمات المستهدفة، حيث يستطيع المتعامل إنشاء حساب واختيار الخدمة المطلوبة ثم تحديد خيار «موعد للاستفسار»، لتظهر له قائمة بالمواعيد المتاحة واختيار اليوم والوقت المناسبين، قبل تأكيد الموعد فورياً وإرسال رابط الاجتماع عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

إشعارات ذكية

وأشارت البلدية إلى تفعيل نظام إشعارات ذكي يرسل التنبيهات الخاصة بالمواعيد تلقائياً عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مع إتاحة تعديل أو إلغاء الموعد بسهولة.

كما تم ربط النظام بعدد من التطبيقات والمنصات الرقمية، من بينها «مايكروسوفت أوتلوك»، و«مايكروسوفت تيمز»، ونظام إدارة علاقات المتعاملين CRM.

إضافة إلى تطبيق «واتساب»، ومركز الاتصال، و«UAEPASS»، بهدف توسيع قنوات الوصول وتوفير تجربة مرنة وسلسة تواكب التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

ووفرت البلدية لوحة تحكم رقمية متطورة تتيح متابعة الأداء وتحليل البيانات بشكل فوري، بما يدعم اتخاذ قرارات تطويرية قائمة على مؤشرات دقيقة لتحسين جودة الخدمة وكفاءة التشغيل.

وأوضحت بلدية دبي أن هذا النظام أسهم في تطوير تجربة المتعاملين عبر تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة ومرونة من خلال المواعيد الافتراضية، بما أدى إلى خفض الجهد والوقت المرتبط بالحضور الشخصي بنسبة بلغت 87.5%.

الأمر الذي عزز سهولة الوصول إلى الخدمة ورفع مستويات رضا المتعاملين. كما أسهمت المبادرة في تحقيق وفر مباشر للمتعاملين بلغ ما يقارب نصف مليون درهم، من خلال تقليل التكاليف المرتبطة بالتنقل والمواقف، في إطار دعم توجهات التحول الرقمي والارتقاء بجودة الحياة واستدامة الخدمات الحكومية الذكية.