شرطة دبي توسع مشاريع الإسكان لموظفيها بإنشاء 246 شقة 2026

صرح المقدم المهندس فيصل التميمي، مدير إدارة الأصول والمرافق في شرطة دبي، بأن المرحلة الثانية من مشاريع الإسكان في منطقة أم الدمن تهدف إلى توفير 246 شقة سكنية في ستة مبانٍ، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف موظفي شرطة دبي وعائلاتهم.

وأضاف: «71 % من الشقق تحتوي على ثلاث غرف نوم، و29 % تضم أربع غرف. كما يتضمن المشروع مرافق تجارية ورياضية متكاملة لخدمة السكان، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2026».

وقال: «تضم المرحلة الثانية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة لعائلات موظفي شرطة دبي مجمعاً تجارياً خدمياً، ومجمعاً رياضياً، و4 مناطق ألعاب مخصصة، وملعبين رياضيين، ومسارات جري ودراجات حول الموقع، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع المتوقع البدء فيها مستقبلاً ستستهدف 146 عائلة، في حين خدمت المرحلة الأولى المكتملة 300 عائلة.

وتتضمن عناصر المشروع بحسب المهندس التميمي محلات تجارية، ومركزاً رياضياً نسائياً، وآخر مخصصاً للرجال ومتجراً كبيراً، ومقاهي وملاعب رياضية، وأخرى تخص الأطفال، علاوة على المساحات الخضراء والحدائق.

ويعد مشروع الإسكان واحداً من المشاريع الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقيمة إجمالية تبلغ ملياري درهم، هدفها تحقيق استراتيجية شرطة دبي في ترسيخ دعائم الأمن والأمان، بما يسهم في إسعاد أفراد المجتمع، والاستثمار في تأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية التخصصية في العمل الشرطي، وتحقيق سعادة الموظفين عبر مشاريع الإسكان التي تحقق لهم الاستقرار الأسري».