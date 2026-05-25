برنامج ترفيهي شامل في الحدائق والمرافق العامة بدبي

أعلنت بلدية دبي عن مواعيد تشغيل واستقبال الزوار في مختلف الحدائق العامة والحدائق الكبرى والمرافق الترفيهية التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار استعداداتها لتوفير بيئة ترفيهية متكاملة، تتيح للسكان والزوار قضاء أوقات ممتعة في أجواء آمنة ومريحة، وبما يلبي تطلعات العائلات والأفراد للاحتفال بالعيد.

وحددت البلدية مواعيد عمل الحدائق والمرافق على النحو التالي:

تستقبل الحدائق الكبرى، وتشمل حديقة زعبيل، حديقة الخور، حديقة الممزر، حديقة الصفا، وحديقة مشرف الوطنية، الزوار من الساعة 8:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل.

فيما تستقبل حديقة مشرف هب الزوار من الساعة 5:30 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل، ويعمل مضمار الدراجات الجبلية في حديقة مشرف الوطنية من الساعة 5:30 صباحاً حتى 6:30 مساءً.

ويستقبل برواز دبي الزوار من الساعة 8:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً، بينما تفتح مدينة الطفل أبوابها من الساعة 9:00 صباحاً حتى 8:00 مساءً.

أما الحديقة القرآنية فتفتح أبوابها من الساعة 8:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل، في حين يعمل الكهف والبيت الزجاجي من الساعة 9:00 صباحاً حتى 8:30 مساءً.

وبالنسبة للحدائق السكنية والساحات العامة، فتفتح جميع المواقع خلال العطلات الرسمية من الساعة 8:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل، مع الإشارة إلى فتح الأبواب فجراً خصيصاً لمرتادي رياضة المشي في بعض الحدائق العامة.

كما تستمر حدائق البحيرات في استقبال الزوار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7)، وتشمل بحيرات المرموم (الحب، إكسبو، الطاقة الشمسية، الهلال)، وبحيرات حتا (ليم، سهيلة).

وفي جانب الأنشطة الترفيهية، وفّرت بلدية دبي مجموعة من الفعاليات والبرامج المخصصة للزوار خلال عطلة العيد في الحدائق العامة والشواطئ والمرافق التابعة لها، ضمن بيئة آمنة ومتكاملة.

وتنظم الحدائق فعالية «آيس كريم العيد» خلال أول وثاني أيام العيد، حيث يتم توزيع المثلجات مجاناً على الزوار من الساعة 4:00 حتى 7:00 مساءً، في عدد من الحدائق، تشمل حديقة بحيرة البرشاء، والحدائق المجتمعية، وحديقة مشرف، وزعبيل، والخور، والصفا.

كما يستضيف «برواز دبي» عروضاً موسيقية حية خلال أول وثاني أيام العيد من الساعة 4:00 حتى 7:00 مساءً، في أجواء احتفالية تجمع بين الموسيقى والإطلالات البانورامية على المدينة.

ويستضيف سوق حتّا فرقة الحربية خلال ثاني أيام العيد من الساعة 4:00 حتى 10:00 مساءً، لتقديم عروض تراثية تعكس الموروث الثقافي.

وتواصل مدينة الطفل تقديم برامجها الترفيهية خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد، من الساعة 9:00 صباحاً حتى 8:00 مساءً، عبر عروض مسرحية وأنشطة تفاعلية وورش عمل إبداعية، إلى جانب لقاءات مع الشخصيات الكرتونية، وعروض موجهة للأطفال والعائلات، في أجواء تجمع بين الترفيه والتعليم والاحتفال بروح العيد.