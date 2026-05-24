89651 رأساً بسوق المواشي في دبي

أعلنت بلدية دبي عن الجاهزية الكاملة لسوق المواشي لاستقبال المستهلكين والتجار خلال عطلة عيد الأضحى، وكشفت البيانات الصادرة عن بلدية دبي أن السوق يضم حالياً 89651 رأساً من الماشية.

وأكدت البلدية توفير منظومة متكاملة من الخدمات البيطرية والرقابية، لضمان صحة وسلامة الأضاحي، وتلبية الطلب المتزايد للجمهور وفق أعلى المعايير الصحية، في بنية تحتية متطورة ومرافق متكاملة بالسوق.

تبلغ المساحة الإجمالية لسوق المواشي في دبي 537.000 متر مربع، تم تصميمها وتجهيزها بأحدث البنى التحتية لتسهيل حركة التجار والمشترين. وتتوفر في السوق مرافق متكاملة ومصممة وفق أفضل المعايير، حيث يضم السوق 157 حظيرة مجهزة بالكامل لاستيعاب وإيواء المواشي، إلى جانب 77 مستودعاً متطوراً تم تخصيصها بالكامل لبيع وتخزين الأعلاف والأغذية الحيوانية، مما يضمن تلبية جميع احتياجات الثروة الحيوانية داخل موقع واحد.

وتم توفير خيارات متنوعة في السوق تلبي كافة رغبات وتطلعات المستهلكين من مختلف الأنواع والمصادر.

وتحرص بلدية دبي على تسهيل تجربة المتعاملين وتخفيف الازدحام، حيث وفرت خدمات بيطرية متعددة للكشف على المواشي لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض قبل البيع والذبح. كما تقرر تحديد مواعيد العمل في السوق خلال فترة عطلة العيد ليفتح أبوابه من الساعة 5:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.