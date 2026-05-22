حمدان بن محمد: سعيد برؤية فرحة "أصدقاء دبي الصغار" ميلان وكريستوفر من كينيا

عبّر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن سعادته برؤية الفرحة على وجه الطفلَين الكينيَّين ميلان وكريستوفر بعد زيارتهما إلى دبي، من خلال دعوة شخصية كان سموّه قد وجّهها إلى الطفل الصغير قبل نحو ثلاثة أسابيع، تلبيةً لحلمه بزيارة الإمارة.

ودون سموّه عبر حسابه الرسمي على منصّة التواصل الاجتماعي "X": "سعيد برؤية فرحة أصدقاء دبي الصغار، ميلان وكريستوفر من كينيا. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بزيارة دبي واكتشاف وجهاتها ومعالمها المميّزة، وأن تحملوا معكم أجمل الذكريات من هذه الرحلة".

مقطع مؤثّر

تعود تفاصيل القصة إلى مطلع شهر مايو الجاري، حين تداول روّاد منصّات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً نشرته الأم الكينية صانعة المحتوى ماريا نيامباني، يظهر فيه طفلها ميلان وهو يبكي تعبيراً عن رغبته الشديدة في زيارة دبي التي وصفها بعفويةٍ طفولية بأنها "كوكب"، فيما حاولت والدته تهدئته بوعدها بالعمل والادّخار حتى تتمكّن من اصطحابه إلى الإمارة.

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعاً من المتابعين حول العالم، وأعاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" في الأول من مايو الجاري، مُرفِقاً إياه برسالة قال فيها: "سأكون سعيداً جداً أن أراك في دبي، وأتمنى ذلك قريباً جداً"، في بادرة لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط المحلية والعالمية.

الحلم يتحقّق

وعلى إثر تلك الدعوة، وصلت العائلة الكينية إلى دبي خلال الأيام الماضية ضمن زيارة استمرّت أسبوعاً، تجوّل خلالها الطفلان ميلان وكريستوفر برفقة والدتهما في عدد من أبرز المعالم والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة.