منظومة الأضاحي تدار بأعلى معايير السلامة العالمية





رصدت «البيان» في جولة ميدانية داخل مقصب القصيص والمقصب السريع في القصيص، كيف تتحول عملية تحضير الذبائح والأضاحي من مجرد إجراء تقليدي إلى «خط إنتاج» دقيق ومنظم يمر عبر 8 مراحل أساسية تبدأ من الذبح، والتجهيز للسلخ، وإخراج الأحشاء الداخلية، والفحص البيطري، والغسيل النهائي، والتقطيع، والتسليم، في فترة قياسية تبلغ نحو 40 دقيقة في مقصب القصيص، ولا تتعدى 15 دقيقة في المقصب السريع.

طاقة استيعابية

وقال عبدالله محمد صالح العباسي، مدير قسم المقاصب في بلدية دبي: المتابعة في مقصب دبي لا تقتصر على كفاءة وسرعة خطوط الإنتاج التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو 600 ذبيحة في الساعة الواحدة، بواقع 300 ذبيحة في مقصب القصيص، و300 ذبيحة في المقصب السريع في القصيص، بل تمتد إلى منظومة رقابية وصحية صارمة تشمل فحصاً بيطرياً مزدوجاً قبل الذبح وبعده، ويوجد 6 خطوط ذبح في المقصب السريع، وخطان في المقصب «الرئيسي»، كما يتم أخذ عينات دورية وتحليلها في مختبرات داخل المقصب متطورة لفحص جودة اللحوم، وسلامة المعدات والأسطح، لضمان الخلو التام من أي مسببات للمخاطر الصحية. وأضاف: بلغ عدد الذبائح في مقاصب دبي الخمسة العام الماضي نحو 17 ألف ذبيحة في عيد الأضحى الذي يشهد ازدحاماً سنوياً، نظراً لزيادة الطلب على الأضاحي، مشيراً إلى أن مقصب دبي في القصيص الذي يتضمن مقصبين، هما «القصيص» و«السريع»، يوجد فيهما 40 طبيباً بيطرياً، ومشرفون، وأكثر من 200 من القصابين المؤهلين لضمان تطبيق أعلى مستويات الأمن الوقائي والبيئي والمهني ونحو 160 عاملاً، ويتم زيادة هذا العدد بحسب فترات الضغط على مقصب القصيص في فترة الأعياد، وخاصة عيد الأضحى.

الأمن والسلامة

وتشمل عوامل الأمن والسلامة في مقاصب دبي مجموعة من الإجراءات الوقائية والصحية التي تهدف إلى حماية العاملين والجمهور وضمان سلامة الذبائح والبيئة، من أهمها الفحص البيطري الشامل للمواشي قبل الذبح وبعده للتأكد من خلوها من الأمراض، وتطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم المستمر لصالات الذبح والأدوات والأسطح، كذلك ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية مثل القفازات والكمامات والأحذية الواقية، ووجود أنظمة تهوية وتبريد مناسبة للحفاظ على سلامة اللحوم وتقليل الروائح، والتخلص الآمن والصحي من مخلفات الذبح لمنع التلوث وانتشار الحشرات.

كما تشمل هذه العوامل مكافحة الحشرات والقوارض بشكل دوري داخل المقصب ومحيطه، وتوفير أدوات ومعدات ذبح آمنة وصيانتها باستمرار لتقليل الإصابات، وتدريب القصابين والعاملين على إجراءات السلامة المهنية والتعامل الصحي مع الذبائح، وتنظيم حركة الجمهور والمركبات داخل المقصب لمنع الازدحام والحوادث، إلى جانب توفير مخارج طوارئ وأنظمة مكافحة حريق وأجهزة إنذار للحالات الطارئة، وتطبيق إجراءات السلامة الكهربائية وفحص المعدات بشكل دوري، إضافة إلى منع الذبح العشوائي خارج المقاصب للحد من المخاطر الصحية والبيئية، وإجراء فحوصات صحية دورية للعاملين لضمان سلامتهم وسلامة الغذاء، والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية الخاصة ببلدية دبي والجهات المختصة.

وكانت بلدية دبي أعلنت أخيراً جاهزية مقاصبها لاستقبال طلبات الأضاحي وتقديم خدماتها لسكان الإمارة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 رأس من الماشية في الساعة، حيث تأتي هذه الاستعدادات ضمن منظومة متقدمة وبيئة مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات، ستضمن تقديم خدمات متكاملة عالية الجودة وفق أعلى معايير الصحة العامة وسلامة الأغذية، وبما يوفر تجربة آمنة وسليمة صحياً للمتعاملين في مقاصب دبي.

مواعيد مرنة

وحددت بلدية دبي مواعيد العمل في مقاصبها خلال عطلة عيد الأضحى لتكون على النحو التالي: ستعمل مقاصب (القصيص، القوز، الليسيلي) يوم وقفة عرفة من الساعة 7:00 صباحاً حتى 4:00 مساء، ومن 7:00 صباحاً حتى 6:00 مساء في (مقصب حتا)، في حين ستبدأ أوقات العمل في أول وثاني وثالث أيام العيد في جميع المقاصب من الساعة 7:00 صباحاً حتى 4:00 مساء، وستكون في اليوم الرابع أوقات العمل في مقاصب (القوز، الليسيلي، حتا) من الساعة 7:00 صباحاً حتى 2:00 مساءً، وفي مقصب (القصيص) من الساعة 7:00 صباحاً حتى 7:00 مساء.