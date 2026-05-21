76.4 ألف فحص بيطري في دبي خلال أبريل

أكدت بلدية دبي تعزيز كفاءة منظومتها البيطرية لحماية الصحة العامة والارتقاء بالخدمات البيطرية وفق أعلى المعايير العالمية، حيث أنجزت 76 ألفاً و438 فحصاً بيطرياً للحيوانات في الحجر الصحي خلال شهر أبريل الماضي.

وأشار تقرير للخدمات البيطرية إلى تحقيق مؤشرات تشغيلية متقدمة، حيث أجرت البلدية 22,811 عملية كشف بيطري على الحيوانات والذبائح، ومعالجة 12,904 حيوانات في مزارع الإنتاج العائلي والعيادات البيطرية، ما يعكس مستوى الجاهزية والقدرة التشغيلية للمنظومة البيطرية في دبي.

وبحسب التقرير أصدرت البلدية 83 شهادة صحية بيطرية و894 شهادة صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، إضافة إلى 919 تصريحاً لإدخال الحيوانات والمواد والمنتجات إلى السوق، دعماً لحركة التداول وضماناً للالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

كما أصدرت 39 شهادة عدم ممانعة لمزاولة نشاط بيطري، وترخيص 8 عيادات بيطرية جديدة، بينما نفذت الفرق المختصة 474 زيارة تفتيشية للمؤسسات البيطرية بهدف التأكد من التزامها بالمعايير واللوائح المعتمدة.

وأنجزت 894 عملية تسجيل للحيوانات الأليفة، وتلقت 94 طلباً لتبنيها إلى جانب التعامل مع 54 بلاغاً حولها.