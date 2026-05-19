دبي.. 9 مراكز للفحص الفني للمركبات أيام "الأحد"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير خدمات الفحص الفني للمركبات أيام الأحد عبر 9 مراكز موزعة في مختلف مناطق الإمارة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتوسيع الخيارات المتاحة أمامهم لإنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات ترخيص وفحص المركبات.

وأوضحت الهيئة، أن المراكز المحددة ستعمل من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 10:30 مساءً، على أن تقتصر الخدمة المقدمة خلالها على الفحص الفني للمركبات فقط، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليص أوقات الانتظار، وتحسين تجربة المتعاملين من خلال تخصيص هذه الساعات لتلبية احتياجات الفحص بكفاءة أعلى.

وتشمل قائمة المراكز المتاحة يوم الأحد مركز تسجيل في كل من المنخول والعوير والطوار، وديسكفري جاردن، إلى جانب مراكز شامل في المحيصنة وند الحمر والعاضد، فضلاً عن مركز اليلايس في مدينة دبي للاستثمار، ومركز المتكاملة لفحص المركبات في منطقة القوز، بما يوفر تغطية جغرافية واسعة تسهل وصول المتعاملين إلى أقرب مركز مناسب لهم.

وأكدت الهيئة ضرورة الحجز المسبق للحصول على خدمة الفحص الفني، مع استثناء كبار المواطنين وأصحاب الهمم من هذا الشرط، وذلك في إطار حرصها على ضمان انسيابية الخدمة وتنظيم المواعيد بما يحد من الازدحام ويرفع كفاءة التشغيل في مختلف المراكز.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمتعاملين خدمة الحجز المسبق لمواعيد الفحص الفني عبر تطبيقها الذكي RTA Dubai، وكذلك من خلال موقعها الإلكتروني، وفي حال اختيار المتعاملين التوجه مباشرة إلى مراكز الفحص من دون حجز مسبق، فسيكون بإمكانهم الاستفادة من الخدمة مقابل رسم إضافي قدره 100 درهم.