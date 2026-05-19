«صُنّاع محتوى دبي».. سرد ثقافي وتراثي يعكس هوية الإمارات

أكدت وداد كاهور، رئيس قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، أن المرحلة الثالثة من «برنامج صُنّاع محتوى دبي» تمثل محطة نوعية تركّز على صناعة محتوى ثقافي إبداعي يعكس هوية دبي وتراثها بأسلوب عصري ومؤثر، عبر تمكين المشاركين من أدوات السرد الرقمي الحديثة وتطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية.

وأوضحت أن البرنامج يسعى إلى إعداد جيل جديد من صُنّاع المحتوى القادرين على «سرد حكاية دبي الحضارية» بلغة بصرية احترافية تصل إلى مختلف الثقافات، من خلال إبراز عناصر التراث المحلي والحِرف التقليدية والقيم الإماراتية بروح معاصرة.

وأضافت أن «برنامج صُنّاع محتوى دبي»، الذي أطلقه نادي دبي للصحافة عام 2024، اختتم بنجاح مرحلتي المحتوى الاقتصادي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والمحتوى الصحي بالتعاون مع دبي الصحية، فيما تأتي المرحلة الحالية بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي لتعزيز حضور المحتوى الثقافي الإماراتي على المنصات الرقمية.

وأشارت إلى أن البرنامج يوفّر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بدءاً من فهم طبيعة منصات التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى مهارات التصوير والإضاءة والمونتاج والسرد البصري والصوتي، بما يمكّن المشاركين من إنتاج محتوى احترافي قادر على التأثير والوصول.

وشددت كاهور على أن الهدف الأبرز يتمثل في صناعة محتوى يعكس صورة الإمارات وهويتها الحضارية أمام العالم، مؤكدة أن التأثير الحقيقي لا يرتبط بعدد المتابعين، بل بقدرة صانع المحتوى على تقديم رسالة إبداعية تحمل قيمة ومعنى.

واختتمت بدعوة الشباب والمهتمين بصناعة المحتوى إلى الانضمام إلى البرنامج عبر المنصات الرسمية لنادي دبي للصحافة، مؤكدة أن البرنامج يشكل منصة لاكتشاف المواهب وصقل المهارات وفتح آفاق جديدة أمام جيل قادر على تمثيل الثقافة الإماراتية بصورة حديثة ومُلهمة محلياً وعالمياً.