3 خطوات لتعزيز السلامة الرقمية

أكدت «دبي الرقمية» أهمية اتباع خطوات يومية بسيطة لتعزيز السلامة الرقمية وحماية المتعاملين في الفضاء الرقمي، محددة ثلاث خطوات رئيسة تبدأ بالتأكد من مصدر المعلومات قبل تصديق أو نشر أي خبر، لتجنب تداول الشائعات والمعلومات المضللة، إلى جانب ضرورة عدم مشاركة البيانات الشخصية أو الحساسة عبر المواقع أو الروابط غير الموثوقة، لما قد يسببه ذلك من مخاطر تتعلق بالاحتيال أو اختراق الخصوصية.

كما شددت على أهمية التحديث المستمر للتطبيقات والأنظمة الإلكترونية لضمان الاستفادة من أحدث وسائل الحماية والأمان الرقمي. وأوضحت أن السلامة الرقمية لا تتحقق من خلال إجراء واحد فقط، بل عبر تبني عادات رقمية يومية تسهم في حماية الأفراد والمجتمع، وتعزز الوعي الرقمي لدى المستخدمين.