محمد بن راشد: محمد إبراهيم عبيد الله أحد رجال الإمارات المخلصين

ما ميّز الراحل عن غيره أعمال الخير وسيرته في العمل الإنساني

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، محمد إبراهيم عبيدالله، أحد رجال الإمارات المخلصين، ورجل اقتصاد وأعمال، الذي توفّي إلى رحمة الله تعالى أمس.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «رحم الله محمد إبراهيم عبيدالله.. أحد رجال الإمارات المخلصين، ورجل اقتصاد وأعمال.

ما ميزه عن غيره هي أعمال الخير، وسيرته في مجال العمل الإنساني، وخاصة إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وبناء المساجد، ومشاريعه الخيرية في داخل وخارج الدولة.

ذهب الجسد وبقي الخير والأثر والسيرة الطيبة ودعوات الناس. ربحت تجارته مع ربه ومع الناس.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

سموه:

ذهب الجسد وبقي الخير والأثر والسيرة الطيبة ودعوات الناس

كان الفقيد رجل اقتصاد وأعمال فربحت تجارته مع ربه ومع الناس

نموذج وطني

وبرز اسم الفقيد الذي أقيمت صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد الشهداء بجانب مقبرة القصيص بدبي، كأحد النماذج الوطنية المشرفة في ميادين العطاء والعمل الخيري داخل الدولة وخارجها.

ولد المغفور له بإذن الله محمد إبراهيم عبيدالله 1935 في رأس الخيمة، ونشأ في دبي، وتعلم في مدارسها قبل أن يبدأ حياته العملية كتاجر في شبابه، ثم اتجه إلى العمل الخيري ودعم الأسر المتعففة والقطاعين الصحي والتعليمي عبر مبادرات ملموسة أثرت المجتمع بشكل واضح.

عُرف الفقيد كأحد رجالات الرعيل الأول من أبناء الإمارات، الذين شاركوا في مسيرة بناء اتحاد الدولة إلى جانب الآباء المؤسسين، وتجاوزت مسيرة الفقيد الحافلة نصف قرن من العمل الإنساني والخيري، وانطلق عطاؤه حين قرر أن تكون الصحة والتعليم وبناء المساجد أولويته في العمل الخيري.

مسيرة خيرية

وشارك الفقيد في تأسيس جمعية بيت الخير في دبي، وتميز بالعمل الدؤوب، حرصاً على إيصال الخير للمستحقين، كما أسس 3 مشاريع طبية رئيسية أسهمت في تطوير الخدمات الطبية على مستوى الدولة، والتي تمثلت في مركز النخيل الطبي، ومستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله، ومستشفى عبيدالله لكبار السن.

وفي عام 2000 بدأ تشييد مستشفى يحمل اسم والده إبراهيم بن حمد عبيدالله، وفي 2009 اتبع مبادرته الخيرية الصحية الكبيرة والنوعية ببناء مستشفى عبيدالله لعلاج كبار السن وأمراض الشيخوخة في رأس الخيمة، والذي سرعان ما اكتسب أهمية خاصة، لكونه المستشفى الأول في الدولة في ذلك الحين، والمتخصص في علاج كبار السن وأمراض الشيخوخة، ورعايتهم صحياً بصورة شاملة، بعيداً عن مفهوم «دار المسنين»، وخدماتها المحدودة.

وتضم قائمة مشاريعه الخيرية في المجال الصحي كذلك تدشين أول مركز طبي متكامل لغسيل الكلى في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله التابع لمنطقة رأس الخيمة الطبية، في عام 2017، والذي شكل نقلة نوعية جديدة لواقع الخدمات الصحية في الإمارة، والتي تسهم في الحد من معاناة مرضى الكلى في رأس الخيمة، والمناطق الشمالية لدولة الإمارات.

سجل حافل

وتنقل محمد إبراهيم عبيدالله الذي يحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة، خلال مسيرته المهنية بين عدة مناصب إدارية في القطاع الحكومي، وبعد تقاعده، لم يتوقف نشاطه، بل تضاعف، حيث كرس معظم وقته للعمل الخيري والتطوعي، منطلقاً من قناعة راسخة بأن خدمة الناس لا تحتاج إلى منصب، بل إلى قلب ينبض بالرحمة.

وتقديراً لإسهاماته في مجال العمل الخيري ولمناقبه الإنسانية البارزة تقلد الفقيد العديد من الجوائز، كان أبرزها جائزة الدولة التقديرية عام 2012، ضمن عدد من الشخصيات في الدولة الذين شاركوا في مسيرة بناء الاتحاد، وكانت لهم إنجازات وجهود واضحة في تعزيز كيانه، وذلك بمنحهم جائزة رئيس الدولة التقديرية، تقديراً للجهود التي بذلها هؤلاء الرجال الذين أسهموا في انطلاق الاتحاد إلى جانب الآباء المؤسسين.

كما نال جائزة الشارقة للعمل التطوعي في 2003، وجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية في دورتها الخامسة 2007- 2008، حيث تم تكريمه كأحد الشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي، وكرمه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في عام 2009، وحصل على قلادة القاسمي تقديراً للجهود التي بذلها في خدمة الوطن وإقامة مشاريع تخدم أفراد المجتمع.

نبذة عن سيرة الفقيد:

ولد في رأس الخيمة عام 1935 ونشأ في دبي وتعلم في مدارسها قبل أن يبدأ حياته العملية كتاجر في شبابه.

تقلد العديد من الجوائز التقديرية داخل الدولة تقديراً لإسهاماته في العمل الخيري والإنساني.

حاز جائزة الدولة التقديرية عام 2012 مع شخصيات وطنية شاركت في مسيرة بناء الاتحاد.

شارك في تأسيس جمعية بيت الخير بدبي وحرص على إيصال الخير للمستحقين.

أسس 3 مشاريع طبية رئيسية أسهمت في تطوير الخدمات الطبية في الدولة.

تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدة مناصب إدارية حكومية.. وبعد تقاعده، استمر في نشاطه الخيري.