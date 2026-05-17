1000 ذبيحة في الساعة الطاقة الاستيعابية لمقاصب بلدية دبي

وأوضحت البلدية أن يمكن للمتعاملين طلب الذبائح المجهزة، والمطابقة للمعايير الصحية عبر 3 تطبيقات ذكية معتمدة، هي: «تطبيق العنود وتطبيق شباب الفريج وتطبيق المرعى تركي سابقاً» من دون الحاجة لزيارة المقصب أو سوق المواشي، بحيث تصل الذبائح لباب بيت المتعامل، والاستمتاع بخدمة آمنة وسهلة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وبحسب الدليل الإرشادي للذبح في المقاصب الصادرة عن بلدية دبي فإن الالتزام بالذبح داخل المقاصب يحافظ على سلامة المتعامل وعائلته، من خلال الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، والذي يضمن سلامة الذبائح وصلاحيتها للاستهلاك البشرية، ويتم إعداد وتجهيز الذباح في بيئة نظيفة وآمنة خالية من التلوث، وتوفير قصابين مؤهلين ومرخصين للقيام بعمليات الذبح في جميع مراحلها.
وتحرص البلدية على تجهيز مقاصبها بأحدث الأدوات والتجهيزات والمعدات، التي تراعي المعايير الصحية المعتمدة عالمياً، لتقديم أفضل وأسرع الخدمات ذات الجودة العالية للمتعاملين وخصوصاً في عيد الأضحى المبارك، حيث تقوم من خلال خطة شاملة ومتكاملة بأعمال صيانة وقائية وتحسينية، وتوسعة لزيادة السعة الاستيعابية للمقاصب، بهدف ضمان سير عمليات المقاصب بكفاءة عالية، وتقديم تجربة متميزة للمتعاملين، وتقليل الوقت والجهد عليهم، وتلتزم البلدية بتوفير أقصى شروط الصحة العامة في تقديم الأضاحي المجهزة في بيئة نظيفة وآمنة صحياً، بما يكفل سلامة أفراد المجتمع وعائلاتهم، ويعزز من جودة الحياة والرفاهية لجميع سكان وزوار إمارة دبي.