دبي تضاعف حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة آخر 5 سنوات

تضاعفت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة في دبي خلال آخر 5 سنوات، حيث بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في نهاية عام «2021» 11.4 % من 13.417 ميغاوات، وارتفعت حصتها إلى 21.5 % من 17.979 ميغاوات إجمالي القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي في نهاية 2025، وذلك وفقاً لبيانات التقارير الصادرة عن الهيئة.

استراتيجية متكاملة

وتحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة المتكاملة التي تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة، من خلال مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تنسجم هذه الجهود مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، الراميتين إلى توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز ريادة الدولة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة ودفع مسيرة تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وبلغت القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، نهاية العام الماضي 3,860 ميغاوات.

وتشكل الطاقة النظيفة حالياً أكثر من 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 36 % بحلول عام 2030، متجاوزة المستهدف الأساسي والبالغ 25 %.

مركز عالمي

وتواصل الهيئة ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، حيث تعتمد الهيئة مزيجاً متنوعاً من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة لتحقيق التوازن بين الاعتمادية والكفاءة والاستدامة.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المصدر الأساسي لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، والركيزة الأساسية لمحفظة الطاقة النظيفة لدى الهيئة، حيث يزوّد الشبكة بكميات كبيرة من الطاقة الشمسية.

ويعد المجمع الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 8000 ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله سيسهم في تخفيض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.