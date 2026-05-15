حصة بوحميد: 95% نسبة ترابط الأسر في دبي تعكس قوة التماسك المجتمعي وجودة الحياة

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن نتائج المسح الاجتماعي الأخير أظهرت وصول نسبة ترابط الأسر في دبي إلى 95%، وفق أحدث الإحصاءات التي أعلنت عنها الإمارة، ما يعكس مستوى عالياً من التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي الذي تنعم به دبي.

وقالت معاليها إن هذه النتائج تجسد نجاح الرؤية التنموية والاجتماعية التي تتبناها الإمارة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، مؤكدة أن الحفاظ على قوة الروابط الأسرية يمثل أحد أهم عوامل التنمية الاجتماعية والإنسانية.

وأضافت أن هذا المؤشر الإيجابي يعكس وعي الأسر بأهمية الترابط والتواصل بين أفرادها، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسات المجتمعية في دعم الاستقرار الأسري وتمكين مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجاً عالمياً في جودة الحياة والتلاحم المجتمعي.