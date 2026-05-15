«دبي للإعلام» تحتفي بالذكرى الـ46 لتأسيس «البيان »

احتفل قطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام بالذكرى الـ 46 لتأسيس «البيان»، في أجواء عكست مكانة الصحيفة بوصفها إحدى أبرز المنصات الإعلامية الوطنية التي أسهمت على مدى عقود في نقل الحدث وصناعة المحتوى المهني وترسيخ الرسالة الإعلامية الإماراتية.

وشهد الاحتفال علي محمد، رئيس إدارة شركاء أعمال الموارد البشرية واستقطاب المواهب في مؤسسة دبي للإعلام، إلى جانب أحمد الحوري، مدير الشؤون المحلية في «البيان»، ودانة الحمادي، مدير شريك أعمال الموارد البشرية، إضافة إلى عدد من موظفي الموارد البشرية وموظفي الصحيفة.

وأكد علي محمد، أن الاحتفاء بمرور 46 عاماً على تأسيس «البيان» يمثل محطة مهمة لاستذكار مسيرة إعلامية وطنية حافلة بالإنجازات، مشيراً إلى أن الصحيفة نجحت في ترسيخ حضورها المهني محلياً وعربياً من خلال التزامها بالمصداقية ومواكبة التحولات الإعلامية المتسارعة.

وأوضح أن «البيان» استطاعت عبر كوادرها الإعلامية والإدارية أن تقدم نموذجاً إعلامياً متطوراً يجمع بين المهنية والابتكار، مؤكداً حرص «دبي للإعلام» على دعم بيئة العمل وتحفيز الكفاءات الوطنية وتعزيز ثقافة الإبداع والتميز داخل مختلف القطاعات الإعلامية.

وتخلل الاحتفال أجواء تفاعلية جمعت موظفي الصحيفة وقطاع الموارد البشرية، حيث جرى استعراض أبرز المحطات التي مرت بها «البيان» منذ تأسيسها، والدور الذي لعبته في تطوير المشهد الإعلامي المحلي، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستثمار في الكفاءات الإعلامية الشابة وتمكينها من مواصلة مسيرة التميز الإعلامي.