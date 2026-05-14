في دبي.. الخدمات الحكومية تُنجز قبل أن تُطلب

فلسفة متكاملة تجعل راحة الإنسان جوهر الخدمة الحكومية

في دبي، لم تعد الخدمات الحكومية تنتظر أن يطرق المواطن بابها، بل أصبحت تبادر إليه قبل أن يفكر حتى في طلبها، في نموذج يعكس فلسفة استثنائية تجعل الإنسان محوراً لكل تفصيل. هنا، لا تقاس جودة الخدمات بسرعة الإنجاز فحسب، بل بقدرتها على صناعة الطمأنينة، وتحويل الإجراءات اليومية إلى رسائل اهتمام ورعاية يشعر بها الناس في تفاصيل حياتهم.

وفي مشهد يجسد هذا النهج الإنساني، تلقى المواطن سلطان الوشاحي اتصالاً من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، «إقامة دبي» لم يكن مجرد إشعار بقرب انتهاء صلاحية جواز سفر والدته بعد ستة أشهر، بل مبادرة استباقية أبلغته بأن إجراءات التجديد بدأت بالفعل، وأن الجواز الجديد سيصل إلى منزلهم دون رسوم أو عناء مراجعة، في صورة تختصر معنى الرعاية التي تحيط بها الإمارات أبناءها، وخصوصاً كبار المواطنين.

ورغم أن الأمر يبدو في ظاهره خدمة حكومية متقدمة، إلا أنه يحمل دلالة أعمق بكثير؛ فحين تبادر جهة حكومية إلى متابعة احتياجات المواطن قبل أن يطلبها، فإن الحديث لا يكون عن تطور تقني أو سرعة إنجاز فقط، بل عن فلسفة متكاملة في إدارة العلاقة بين الدولة والإنسان، تقوم على أن راحة المواطن أولوية، وأن الخدمة ينبغي أن تصل إليه قبل أن يسعى إليها.

ووصف الوشاحي اللحظة التي شارك تفاصيلها عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها تجربة تجاوزت حدود المعاملة التقليدية، مؤكداً أن قيمة هذه المبادرات لا تكمن في الإجراء ذاته، بل في أثرها النفسي والإنساني على الناس. فالمواطن، كما يقول، حين يشعر بأن مؤسسات بلده تتابع احتياجاته وتبادر لخدمته، يدرك أن هناك دولة لا تكتفي بتقديم الخدمات، بل تسعى إلى صناعة شعور دائم بالأمان والطمأنينة.

وأضاف إن الاتصال الذي تلقاه لم يكن متعلقاً بتجديد جواز سفر فحسب، بل حمل له شعوراً عميقاً بأن الوطن حاضر في أدق تفاصيل حياة مواطنيه، حريص على راحتهم، ومهتم بالتخفيف عنهم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بكبار المواطنين. فوصول الخدمة إلى والدته في منزلها، دون حاجة إلى مراجعة أو إجراءات، يعكس حجم التقدير والاحترام الذي توليه الدولة لهذه الفئة، ويجسد قيم الوفاء والرعاية التي قامت عليها الإمارات منذ تأسيسها.

وأكد الوشاحي أن الموقف تحول، في نظره، من إجراء اعتيادي إلى مشهد إنساني يحمل دلالات كبيرة، ويعكس كيف نجحت الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، في تحويل الخدمات الحكومية من مفهوم المعاملات التقليدية إلى تجربة يشعر فيها المواطن بأن الدولة قريبة منه، تستبق احتياجاته، وتفكر في راحته قبل أن يطلبها.