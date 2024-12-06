مكتوم بن محمد: الإمارات وجهة العالم وأرض الفرص

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، السعي المستمر لبناء شراكات دولية قوية تدعم نمو وازدهار القطاع المالي، ضمن منهجٍ أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتميزت به دبي، لتكون واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول العام 2033 وفق أجندتها الاقتصادية.

كما أكد سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، أن الإمارات أضحت وجهة العالم وأرض الفرص، وأن السياسات الاقتصادية والمالية لها تثمر في كل يوم خيراً ونماءً للجميع.

وكان سموه التقى اليوم، جيني جونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة "فرانكلين تمبلتون"، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات في العالم، حيث تناول اللقاء مقومات دبي كوجهة رئيسية للأعمال على مستوى العالم، إضافة إلى استراتيجيتها الرائدة في صناعة التكنولوجيا المالية المعززة بالابتكار وتوظيف التقنيات، وخطط الشركة وتطلعاتها وما يمكن أن نقدمه لها في دبي والإمارات.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "في سعينا المستمر لبناء شراكات دولية قوية تدعم نمو وازدهار قطاعنا المالي، تستمر اللقاءات المثمرة مع ممثلي الشركات المالية والاستثماريّة العالمية، ضمن منهجٍ أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتميزت به دبي منذ نشأتها الحديثة، لتصبح واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول العام 2033 وفق أجندتها الاقتصادية".

وأضاف سموه: "التقيت اليوم جيني جونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة "فرانكلين تمبلتون"، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات في العالم واستعرضنا خلال اللقاء مقومات تميّز دبي كوجهة رئيسية للأعمال على مستوى العالم واستراتيجيتها الرائدة في صناعة التكنولوجيا المالية المعززة بالابتكار وتوظيف التقنيات، وناقشنا خطط الشركة وتطلعاتها وما يمكن أن نقدمه لها في دبي والإمارات".

وختم سموه: "الإمارات أضحت وجهة العالم وأرض الفرص وسياساتنا الاقتصادية والمالية تثمر في كل يوم خيراً ونماءً للجميع، وسنبقى الوجهة الرائدة عالمياً للأعمال والاستثمار".