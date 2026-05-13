شجرة «الشعلة».. رئة دبي وبهجة الصيف

أنجزت بلدية دبي زراعة 1000 من أشجار «الشعلة» في شارع عمّان، حيث شملت 6 دوارات و10 كيلومترات من الجزيرة الوسطية، إضافة إلى شارع 15 بمنطقة مردف، بما يسهم في تعزيز جمالية الطرق والمساحات العامة، وذلك ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة بدبي، مع توفير الشتلات وتوزيعها على الراغبين بزراعتها في منازلهم أو مزارعهم.

وتنفذ بلدية دبي أعمال زراعة أشجار الشعلة ضمن المشاريع الجديدة في الإمارة، بهدف تعزيز الهوية الجمالية والمشهد الحضري المستدام في دبي، نظراً لأهمية دور التشجير في تحسين جودة الحياة وإضفاء طابع جمالي موسمي على الطرق والمساحات العامة.

وتواصل البلدية تنفيذ مشاريع تشجير نوعية تدعم توجهات الإمارة نحو الاستدامة وتعزيز جودة الحياة، من خلال التوسع في زراعة أشجار الشعلة التي تضفي طابعاً جمالياً مميزاً على شوارع دبي ومرافقها العامة.

جهود مستمرة

وتأتي زراعة أشجار الشعلة ضمن جهود بلدية دبي المستمرة لتطوير مشهد حضري مستدام وجاذب وانسجاماً مع توجهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار الموسمية التي تعكس الهوية الجمالية للإمارة، وتأتي شجرة الشعلة ضمن رؤية دبي لتعزيز التشجير الحضري وتحسين جودة الحياة، لما تضيفه من قيمة جمالية وهوية بصرية مميزة للمدينة، إضافة إلى دورها في توفير الظل وتعزيز الراحة البصرية في المناطق الحضرية، حيث تواصل بلدية دبي جهودها في تعزيز هذا المشهد الحضري والجمالي للإمارة من خلال التوسع في زراعة أشجار الشعلة ضمن المشاريع الجديدة والحدائق العامة والمجالس المجتمعية.

أزهار شجرة الشعلة الحمراء تزين شوارع وحدائق دبي

وتعمل بلدية دبي على تكثيف زراعة أشجار الشعلة في عدد من الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، من بينها حديقة بحيرة الخوانيج، وحديقة الصفا، وحديقة الزهور في ند الشبا، ومنطقة الورقاء الثالثة، إلى جانب مشاريع الحدائق الجديدة قيد التنفيذ في مختلف مناطق الإمارة، مع التوسع في زراعتها ضمن المجالس المجتمعية على مستوى الإمارة، بهدف تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية مستدامة وجاذبة للسكان والزوار.

وتُعد أشجار الشعلة من الأشجار الموسمية ذات القيمة الجمالية العالية، حيث تتميز بأزهارها الحمراء والبرتقالية الزاهية التي تتفتح خلال موسم الصيف، لتشكل لوحات طبيعية لافتة تزين الشوارع والحدائق والمساحات العامة، وتسهم في تعزيز الهوية البصرية والجمالية لدبي، خاصة خلال موسم التزهير الذي يحظى بتفاعل واسع من أفراد المجتمع والزوار.

إنتاج سنوي

وينتج مشتل بلدية دبي ما يقارب 100 ألف شتلة من شجرة الشعلة سنوياً، مع وجود زيادة سنوية في معدلات الإنتاج، وذلك دعماً لخطط التشجير الحضري والتوسع في الرقعة الخضراء والمبادرات المجتمعية في إمارة دبي، وتمر شجرة الشعلة بعدة مراحل تبدأ بمرحلة الإنبات داخل المشاتل، ثم مرحلة النمو الخضري، يليها النمو الهيكلي حتى الوصول إلى مرحلة الإزهار. وعادةً تبدأ الشجرة بالإزهار خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات بحسب الظروف البيئية ومستوى العناية والصيانة.

ويتجاوز عدد أشجار الشعلة المزروعة حالياً في إمارة دبي أكثر من 50 ألف شجرة، مزروعة في الطرق والتقاطعات والحدائق العامة والساحات والمناطق المفتوحة الواقعة تحت إشراف بلدية دبي، وذلك على مدى السنوات الماضية، فيما تعمل إدارة الزراعة حالياً على خطط لمضاعفة هذا الرقم بعد إطلاق موسم الشعلة، ضمن مشاريع تخضير إمارة دبي وفقاً لاستراتيجية التشجير والمناطق المفتوحة.