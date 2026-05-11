مطر الطاير: "البيان" نموذج إعلامي متطور يجمع بين المهنية الصحفية والابتكار

هنّأ معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، صحيفة "البيان" بمناسبة الذكرى السنوية الـ 46 لتأسيسها، مشيداً بمسيرتها الإعلامية الرائدة ودورها الوطني في مواكبة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح والتميز المهني.

وأكد معاليه أن صحيفة "البيان" نجحت، على مدى 46 عاماً، في ترسيخ مكانتها كمنصة إعلامية موثوقة تتمتع بالمهنية والاحترافية والمصداقية، من خلال تغطيتها المتوازنة والشاملة للأحداث والقضايا المحلية والإقليمية والعالمية، ومواكبتها المتواصلة للتحولات والمتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، كما نجحت في توظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية بأسلوب احترافي عزز قدرتها على الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور، ومواكبة التحولات في أنماط استهلاك المحتوى الإعلامي، بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في بناء إعلام وطني متطور قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وقال معاليه: تمكنت صحيفة البيان، منذ انطلاقتها، من بناء نموذج إعلامي متطور يجمع بين المهنية الصحفية والابتكار في أدوات ومنصات النشر، الأمر الذي عزز حضورها وتأثيرها في المشهد الإعلامي المحلي والعربي، ورسّخ ثقة القراء والمتابعين بما تقدمه من محتوى إعلامي رصين يعبر عن نبض المجتمع وتطلعاته، ويواكب في الوقت ذاته الطفرة التقنية المتسارعة في وسائل الإعلام الحديثة، مشيراً إلى أن صحيفة البيان، تعد شريكاً استراتيجياً مهماً في دعم جهود هيئة الطرق والمواصلات، وتعزيز التواصل مع المجتمع، من خلال دورها الفاعل في نقل الرسائل التنموية وتسليط الضوء على المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة وجودة الحياة والابتكار.

وأعرب معاليه عن تمنياته لصحيفة "البيان"، وكوادرها الإعلامية والإدارية بدوام التوفيق والنجاح، ومواصلة مسيرتها المتميزة في تقديم نموذج إعلامي وطني رائد يعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها المستقبلية.