برسوم تبدأ من درهمين.. «باركن» تعلن تطبيق تعرفة المواقف العامة في «داماك هيلز»

أعلنت شركة «باركن» عن تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة داماك هيلز، وبرسوم تبدأ بدرهمين للنصف ساعة وتصل إلى 16 درهماً لمدة 4 ساعات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم إدارة المواقف وتسهيل حركة المركبات في المناطق الحيوية بإمارة دبي.

وأوضحت الشركة أنه تم تخصيص هذه المواقف تحت الرمز (676h)، مع تركيب لوحات إرشادية واضحة لتعريف المتعاملين بالمناطق المشمولة بالتعرفة الجديدة.

وأضافت، أن التعرفة سيتم تطبيقها خلال ساعات العمل من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً، من يوم الاثنين إلى يوم السبت.

وبينت أن التعرفة تعتمد نظاماً تصاعدياً، حيث تبدأ بدرهمين للنصف ساعة و4 دراهم للساعة الواحدة، و8 دراهم للساعتين، و12 درهماً لـ 3 ساعات، و16 درهماً لـ 4 ساعات، فيما تبلغ قيمة الاشتراكات 300 درهم للشهر، و800 للثلاثة أشهر، و 1600 لـ 6 أشهر و 2800 درهماً للسنة.